Australie : création d'une nouvelle unité de police chargée de lutter contre l'antisémitisme, «une menace majeure en progression»

Le Premier ministre australien a annoncé la création d'une unité de police chargée de lutter contre la «menace majeure» de l'antisémitisme, ce lundi 9 décembre.

Composée de policiers fédéraux et déployable sur l'ensemble du territoire, une nouvelle unité de police dédiée à la lutte contre l'antisémitisme vient d'être créée en Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese en a fait l'annonce ce lundi 9 décembre, quelques jours après l'incendie d'une synagogue dans la banlieue de Melbourne.

Lors d'une conférence de presse, il a affirmé que «l'antisémitisme est une menace majeure [...] en progression». Voilà pourquoi cette nouvelle unité de police doit concentrer ses efforts sur les menaces, la violence et la haine à l'encontre de la communauté juive et des parlementaires.

Ending antisemitism requires work across governments, across police forces, and across communities.





This new police Special Operation will focus on threats, violence, and hatred towards Australia’s Jewish community.





As confirmed by authorities today, the Adass Israel Synagogue… pic.twitter.com/ms5nLyMSqW

— Anthony Albanese (@AlboMP) December 9, 2024