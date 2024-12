Chute de Bachar al-Assad : quelles répercussions pour les réfugiés syriens en Europe ?

Après la chute du régime syrien de Bachar al-Assad ce dimanche, plusieurs pays européens accueillant bon nombre de réfugiés en provenance de ce pays ont annoncé un gel des procédures de demandes d’asile en la matière.

Une réaction politique conjointe sur le Vieux Continent. Au lendemain de la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, plusieurs pays européens, dont l’Allemagne en chef de file, ont annoncé un gel des procédures de demandes d’asiles pour les réfugiés issus de ce pays en guerre.

Outre nos voisins allemands, l’Autriche, la Suède, le Danemark, la Belgique, la Norvège, l’Angleterre, la Suisse et les Pays-Bas ont fait une déclaration en ce sens ce lundi 9 décembre.

En France, l'Ofpra, agence chargée d'examiner les demandes d'asile, a indiqué suivre «avec attention la situation en Syrie», ajoutant que «cela peut conduire à suspendre provisoirement la prise de décision sur certaines demandes d’asile émanant de ressortissants syriens, en fonction des motifs évoqués».

Communiqué de presse - La situation en Syrie pic.twitter.com/3dUZNK2Pbi — Ofpra (@Ofpra) December 9, 2024

L’Allemagne évoque «l’incertitude» qui règne à Damas

L'Allemagne, pays de l'UE qui accueille la plus importante diaspora syrienne avec près d'un million de réfugiés, a justifié cette décision par «l'incertitude» qui règne à Damas, selon sa ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser.

De nombreux Syriens qui avaient trouvé refuge en Allemagne depuis la grande crise migratoire des années 2015-2016 «ont désormais enfin l'espoir de retourner dans leur patrie syrienne et de reconstruire leur pays», a poursuivi cette dernière. Elle a nuancé en évoquant le fait que «les possibilités concrètes de retour ne sont pas encore prévisibles pour le moment» et que la situation demeure «très confuse» et «volatile» sur place.

Alors que l’Allemagne se prépare à des législatives le 23 février prochain, le député conservateur (CDU) Jens Spahn a proposé «d'affréter des avions» et d'allouer une prime de mille euros à «tous ceux qui veulent rentrer en Syrie».

Deuxième des intentions de vote derrière la CDU, le parti d'extrême droite AfD s’est exprimé sur le sujet via sa cheffe de file, Alice Weidel. «Quiconque célèbre la "Syrie libre" en Allemagne n'a apparemment plus aucune raison de fuir» et «devrait retourner en Syrie immédiatement», a assuré cette dernière.

L’Autriche mise sur «un programme d’expulsion vers la Syrie»

Gerhard Karner, le ministre autrichien de l’Intérieur, a annoncé lundi «un programme de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie». Il a aussi indiqué que «la situation politique en Syrie a fondamentalement changé».

Environ 7.300 dossiers en cours sont concernés par cette décision, parmi les quelque 100.000 Syriens vivant en Autriche, l'un des pays qui en a accueilli le plus en Europe. Le cas de ceux qui se sont déjà vu accorder l'asile va également être réexaminé. Le regroupement familial a également été suspendu.

«Un signal totalement erroné» envoyé par Berlin pour Amsnesty International

Amnesty International a fustigé le «signal totalement erroné» envoyé par Berlin avec le gel de l'examen des demandes d'asile, qui concerne selon l'ONG «près de 50.000 personnes».

«Le prix» d'une réévaluation de la situation à Damas «ne devrait pas être payé par ceux qui tentent depuis des années de se construire une nouvelle vie», a ajouté Amnesty International.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) a également appelé à faire preuve «de patience et de vigilance» sur la question du retour des Syriens dans leur pays.