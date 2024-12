Taïwan : l'armée en état d'alerte face à des restrictions aériennes chinoises

Le gouvernement taïwanais a placé ce lundi matin ses forces armées en état d'alerte «élevé». En cause, la mise en place de zones de restriction du trafic aérien, décidée par la Chine, qui présage de manœuvres militaires autour de l'île.

Taïwan sur le qui-vive. Ce lundi, les militaires chinois ont imposé de vastes zones de restriction du trafic aérien au large de ses côtes, face à l'île. Cette décision permet à l'armée de contrôler l'intégralité de l'espace aérien en vue d'effectuer des manœuvres impliquants divers aéronefs comme des drones, des hélicoptères ou des avions de chasse et de reconnaissance.

L'Armée populaire de libération chinoise a instauré «sept zones de restrictions de l'espace aérien dans les régions à l'est de Zhejiang et de Fujian», deux provinces chinoises situées face à Taïwan, et ce jusqu'à mercredi, a indiqué le ministère de la Défense taïwanais dans un communiqué.

#BREAKING



Taiwan's military set up an emergency response center and put troops on the highest alert levels as China created seven "reserved air areas" and sent navy and coast guard ships to waters around the island.





Source: Reuters pic.twitter.com/INV6N0Kf3Y — Resistance War News (@ResistanceWar1) December 9, 2024

La Chine maintien la pression sur Taïwan

Face à cette annonce, l'armée taïwanaise a été placée en état d'alerte «élevé» par le gouvernement et a engagé des «manoeuvres de préparation au combat qui tiennent compte des menaces ennemies, des conditions météorologiques et du positionnement tactique». De nombreux navires chinois ont également été aperçus dans le détroit entre l'île et le continent.

At least 7 Chinese coast guard ships have been spotting operating around Taiwan. Taiwan’s military says Chinese exercises are set to begin on Monday and it has established a command center in response. pic.twitter.com/IeM4vXiHMs — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) December 9, 2024

Cette brusque montée des tensions entre les deux pays intervient juste après la fin de la tournée du président taïwanais Lai Ching-te dans le Pacifique, et notamment à Hawaï, qui avait profondément irrité Pékin. La Chine considère en effet que Taipei fait partie intégrante de son territoire et n'apprécie pas que son président fasse état de velléité d'indépendance.

L'organisation d'exercices militaires de grande ampleur en réaction à des propos du président Lai Ching-te n'est pas une première. En octobre dernier, la Chine avait encerclé Taïwan avec des manœuvres d'une ampleur jamais-vu jusqu'à présent après une allocution du chef de l'Etat taïwanais. Il avait déclaré maintenir «son engagement de résister à l'annexion» de son pays par Pékin.