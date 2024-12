Chute de Bachar al-Assad : comment la fin du régime va-t-elle permettre à l’ONU de rassembler des preuves sur les atrocités commises en Syrie ?

La chute de Bachar al-Assad en Syrie ce dimanche devrait accélérer le travail des enquêteurs de l’ONU concernant le recueil de preuves des atrocités commises par son régime en leur permettant d’accéder à cette vaste «scène de crime», jusque-là interdite d’accès.

Un départ précipité qui pourrait faire les affaires de l’ONU. Les enquêteurs du Mécanisme international, impartial et indépendant (MIII), qui ont réuni depuis des années des éléments de preuves sur les atrocités commises en Syrie, espèrent franchir un nouveau pallier dans leurs recherches après la chute de Bachar al-Assad ce dimanche.

Ces derniers ont l’espoir d’accéder enfin à cette vaste «scène de crime», interdite d’accès jusqu’à présent. «Il y a un profond changement» car «les preuves en Syrie deviennent enfin disponibles», a assuré Robert Petit, à la tête du MIII depuis début 2024.

«Il est d'ores et déjà évident qu'il existe des masses de preuves», a abondé ce dernier, citant les vidéos de prisons syriennes qui se vident et montrant des «salles remplies de tonnes de documents». Selon ce procureur et juriste canadien, «il va y avoir une quantité considérable d'informations disponibles».

Basé à Genève, le MIII, créé en décembre 2016 par l'Assemblée générale de l'ONU, est chargé d'aider à l'enquête et à la poursuite des personnes responsables des crimes les plus graves de droit international commis en Syrie depuis mars 2011.

s'attaquer à l'impunité généralisée

En huit ans, les 82 membres du MIII ont déjà accumulé d'énormes quantités de preuves sur les exactions commises pendant la guerre, représentant 283 téraoctets de données, selon Robert Petit.

Pour ce groupe d'enquêteurs, il est temps «de commencer à s'attaquer à l'impunité généralisée» en Syrie : «bombardements d'hôpitaux, utilisation d'armes chimiques, torture systématique dans les prisons gérées par le gouvernement, violence sexuelle et fondée sur le genre généralisée, et même génocide».

«La gamme est complète : des massacres à l'utilisation d'armes chimiques, de l'esclavage au génocide. Elle n'est limitée que par l'imagination des auteurs des actes et, malheureusement, cette imagination a semblé croître avec les moyens dont ils disposaient», a précisé Robert Petit.

Les preuves recueillies par le MIII ont déjà servi ces dernières années dans environ 230 enquêtes, menées dans 16 juridictions, notamment en Belgique, en France, en Suède et en Slovaquie.