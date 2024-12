Chute de Bachar al-Assad : plus d'«une centaine de jihadistes français combattent en Syrie», alerte le procureur national antiterroriste

Le procureur national antiterroriste, Olivier Christen, a indiqué ce mardi que la France restait «attentive» quant à la situation des jihadistes français présents en Syrie.

Une situation sous haute surveillance. Interrogé ce mardi sur RTL, le procureur national antiterroriste Olivier Christen a déclaré que plus d'«une «centaine de jihadistes français combattent en Syrie» à l'heure actuelle.

«Sur cette grosse centaine, il y en a à peu près une trentaine que je mets un peu à part puisque cela correspond plutôt à des femmes qui avaient fui l'État islamique lors de la débâcle de celui-ci ou qu'on puisse évader de certains des camps», a-t-il poursuivi.

«On sait qu'il y en a un certain nombre qui sont a priori décédés, à peu près 500, même si pour certains ce n'est que présumé. Il y a les 390 qui sont revenus. Et puis il y en a à peu près 300 qui ont disparu, c'est-à-dire sur lesquels on n'a plus de traces. Parmi ces 300, il y en a qui probablement ont rejoint des rangs, de façon clandestine évidemment, mais pour l'instant nous n'avons pas de traces immédiates», a développé le procureur national antiterroriste.

Selon lui, la situation des Français partis combattre en Syrie «est un grand brouillard».