Etats-Unis : ce chef de secte polygame plaide coupable pour avoir orchestré des actes sexuels impliquant des enfants

Samuel Bateman, 48 ans, a reconnu avoir participé pendant des années au transport de mineures en Arizona et en dehors des frontières de l’Etat, les forçant à se soumettre à des actes sexuels. Il risque la prison à vie pour ses crimes.

Samuel Bateman, un dirigeant d’un petit groupe polygame à la frontière de l’Arizona et de l’Utah, aux Etats-Unis, a plaidé coupable ce lundi au tribunal de Phoenix pour avoir orchestré le transport de jeunes filles mineures entre les Etats pour les soumettre à des actes sexuels selon les autorités.

Samuel Bateman a également plaidé coupable de complicité d'enlèvement dans le cadre d'un plan visant des mineures qui avaient été placées sous la garde de l'État de l'Arizona. Pour ses crimes, il encourt une peine comprise entre 20 et 50 ans de prison, mais l'une de ses condamnations est passible d'une peine à perpétuité.

#BREAKING: Self-proclaimed FLDS prophet Samuel Bateman was just sentenced to 50 years in prison by a federal judge for sexual abuse and trafficking of his “child brides” for years.





That was the highest she could give for a plea deal that ranged in 20-50 years.





Multiple victims… pic.twitter.com/dmN0w2cKe5

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) December 9, 2024