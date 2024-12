Meurtre de Brian Thompson à New York : ce que l'on sait de Luigi Mangione, le suspect arrêté après cinq jours de traque

Cinq jours après le meurtre à New York de Brian Thompson, PDG du géant de l'assurance santé UnitedHealthcare, la police a arrêté un suspect : Luigi Mangione. Agé de 26 ans, ce jeune homme est issu d'une famille influente de Baltimore.

Luigi Mangione est-il cet homme en noir responsable du meurtre de Brian Thompson, le patron d'un géant américain de l'assurance santé abattu, le 4 décembre dernier, en pleine rue à New York ?

La police de la ville (NYPD) le pense et a arrêté ce jeune homme de 26 ans lundi, après cinq jours d'une traque intense.

D'après des documents judiciaires mis en ligne par la justice de l'Etat de New York, Luigi Mangione fait l'objet de poursuites pour meurtre, possession illégale d'armes et faux documents. Il est actuellement maintenu en détention dans l'attente de son transfert devant la justice pour sa possible inculpation pour le meurtre de Brian Thompson, 50 ans.

Ce dernier, PDG de UnitedHealthcare, a été tué en pleine rue à New York, alors qu'il se rendait à une conférence d'investisseurs. Les images de la scène, captées par la vidéosurveillance, avaient été largement partagées sur les réseaux sociaux, montrant le tireur surgissant dans le dos de sa victime avant de faire feu à plusieurs reprises.

