Syrie : pourquoi voit-on deux drapeaux différents dans les rues du pays depuis l'offensive jihadiste ?

La Syrie se divise entre deux drapeaux : celui du régime officiel, hérité de la République arabe unie, et celui des rebelles, datant de l'indépendance de 1946. Deux symboles opposés, reflet d'une guerre identitaire et politique.

La Syrie est aujourd'hui représentée par deux drapeaux distincts : celui du régime officiel et celui des rebelles. Le drapeau officiel syrien, adopté en 1980 sous Hafez al-Assad, est tricolore avec trois bandes horizontales : rouge, blanc et noir, ornées de deux étoiles vertes.

Ce design trouve ses racines dans l'éphémère République arabe unie (RAU), une union politique entre l'Égypte et la Syrie de 1958 à 1961. Les deux étoiles vertes symbolisent ces deux nations, bien que le Yémen ait également été brièvement associé à cette union.

Les couleurs du drapeau ont une forte portée symbolique : le rouge représente le sang des martyrs, le blanc la paix, et le noir le passé colonial. Ce schéma s'inscrit dans la tradition des révolutions arabes, notamment celle de 1952 qui vit la chute de la monarchie en Égypte sous Gamal Abdel Nasser.

Trois bandes horizontales sur le drapeau des rebelles

Les rebelles syriens ont quant à eux arboré un drapeau qui renvoie à une époque antérieure : celui adopté en 1946, lors de l'indépendance de la Syrie après la fin du mandat français. Ce drapeau comporte également trois bandes horizontales, mais avec le vert en haut, suivi du blanc et du noir, et trois étoiles rouges. Ces étoiles représentent historiquement les trois districts syriens d'Alep, Damas et Deir ez-Zor.

La bande verte symbolise l'islam, en référence à la couleur associée au prophète Mahomet. Le drapeau officiel est associé au régime de Bachar al-Assad, tandis que celui des rebelles reflète leur volonté de revenir à l'identité nationale d'avant la mainmise du parti Baas. Les rebelles, dont une grande partie est affiliée à des groupes islamistes, revendiquent un rejet du régime actuel et une opposition à son héritage historique et politique.

Cette dualité des drapeaux illustre la fracture profonde qui divise la Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011. Ces symboles, au-delà de leur signification historique, incarnent aujourd'hui les luttes politiques et identitaires au cœur du conflit syrien.