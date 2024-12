Syrie : qui sont les jihadistes français du «califat» d’Idlib ?

Alors que le régime de Bachar al-Assad a pris fin ce dimanche, une partie des Français allés en Syrie pour rejoindre les rangs jihadistes en 2012 inquiète les services de renseignement de l’Hexagone.

Ils seraient une centaine de Français à constituer «la principale préoccupation» des autorités. Selon le procureur antiterroriste Olivier Christen, ces derniers se trouvaient dans le fief rebelle d’Idlib en Syrie avant la chute de Bachar al-Assad dimanche.

Au départ, en 2012, 1.490 combattants venus de l’Hexagone se sont rendus dans la zone irako-syrienne afin de rejoindre des groupes djihadistes. Avec la chute de l’Etat islamique (EI) en mars 2019, marquant ainsi la fin du prétendu «califat», le procureur national antiterroriste, déclare aujourd’hui que sur ce chiffre, 390 individus sont revenus en France, 500 sont décédés, «une grosse centaine» était dans la poche d'Idlib, «environ 150» étaient détenus ou retenus dans le Nord-est syrien et en Irak et 300 sont «disparus».

Le journal Le Monde répertorie environ 170 Français âgés de plus de 13 ans – dont 115 adultes – qui seraient postés dans cette enclave de 3.000 mètres carrées située dans le Nord-ouest de la Syrie et qui plus est, est gérée par le groupe islamiste rebelle, Hayat Tahrir Al-Cham (HTS). Comme l’a souligné le quotidien, un cessez-le-feu conclu entre la Turquie et la Russie est en vigueur, mais reste fragile.

Trois grandes familles

«Parmi les combattants qui ont renversé le régime de Bachar el-Assad en moins d'une semaine, figurent des jihadistes français issus de la mouvance Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ainsi que de la brigade d'Omar Omsen [considéré comme le recruteur de dizaines de jihadistes, Ndlr]», a indiqué Olivier Christen dans les pages du Figaro.

«Une cinquantaine appartiendrait, en effet, à la brigade d'Omar Omsen, qui a fondé la Firqat Al-Ghouraba («brigade des étrangers»), un groupe salafiste indépendant. Enfin, un dernier groupe sans allégeance poursuit ses activités jihadiste, selon Le Monde.

C’est cette dernière catégorie qui suscite les plus grandes inquiétudes des autorités françaises. Elle compte en effet parmi ses rangs des anciens d’al-Qaida soupçonnés d’être encore attachés au jihad global. Toujours d’après le journal quotidien, une douzaine d’individus seraient considérés par les renseignements comme des «top priorités» et une trentaine de femmes issues de l’Etat Islamique seraient aussi présentes dans l’enclave avec leurs enfants.

Compte tenu de ces informations, les autorités redoutent un passage à l’acte. En effet, des Français d'Idlib auraient incité à commettre des attentats sur le territoire au cours de ces douze derniers mois.