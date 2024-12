«Ça bouge. Il y a quelqu’un ici ?» : en Syrie, une journaliste de CNN découvre un prisonnier abandonné dans une cellule

En reportage dans une prison secrète de Damas, une journaliste américaine a découvert un prisonnier abandonné par ses geôliers et ignorant la chute de Bachar al-Assad.

«Ca bouge. Il y a quelqu'un ici ?». En reportage dans une prison secrète du régime de Bachar al-Assad en Syrie, la journaliste américaine Clarissa Ward a vécu, selon ses mots, «l'un des moments les plus extraordinaires» de sa carrière. Mercredi 11 décembre, elle a découvert un prisonnier abandonné par ses geôliers et lui a appris la chute de Damas.

Pour la chaîne CNN, la journaliste était à la recherche de l'un de ses homologues américains, Austin Tice, censé être détenu en Syrie depuis 2012. L'un des combattants rebelles qui l'accompagnait assurait que toutes les cellules de cette prison avait été «nettoyées» mais la suite du reportage lui a donné tort.

Dans l'une d'elles, verrouillée à leur arrivée, Clarissa Ward a découvert une couverture posée à même le sol, sous laquelle se cachait un homme. Visiblement effrayé, il s'est redressé, les mains en l'air en signe de reddition, affirmant être un «civil».

"You're okay, you're okay."



A remarkable moment as CNN's @clarissaward and her team find a Syrian prisoner left behind in a secret prison, alone and unaware the Assad regime was no more. pic.twitter.com/Cz6TBWHvts — Lauren Cone (@LConeCNN) December 11, 2024

Après que la journaliste lui a assuré qu'il ne risquait rien, le détenu a dit s'appeler Adil Hurbal. Originaire de Homs, il a expliqué avoir été détenu dans plusieurs prisons avant d'arriver dans celle-ci, où il était enfermé depuis trois mois sans jamais voir la lumière du jour et sans rien savoir sur sa famille et ses enfants.

Privé d'eau et de nourriture depuis la fuite de ses geôliers, qui ont déserté la prison lors de la chute de Bachar al-Assad, Adil Hurbal a exprimé son incrédulité en apprenant la fin du régime. «Il n'y a plus d'armée, plus de prisons, plus de checkpoints», lui ont révélé les rebelles. «Vous êtes sérieux ?», s'est exclamé le prisonnier avant de fondre en larmes.

Selon Clarissa Ward, Adil Hurbal a été pris en charge par le Croissant-Rouge, l'équivalent de la Croix-Rouge dans les pays musulmans, en état de choc. Sur les réseaux, certains ont toutefois mis en doute l'authenticité de l'histoire, notamment le reporter Hussam Hammoud qui a interpellé la journaliste sur X.

«Parmi les milliers d'histoires réelles et vivantes de Syrie, dont des millions résonnent dans chaque quartier, nous n'avons certainement pas besoin de scènes romancées pour raconter la vérité. CNN et Clarissa Ward, ce n'est pas du théâtre. Vous pouvez et devez faire mieux», a-t-il cinglé.