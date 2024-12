Chine : des scientifiques affirment avoir créé une nouvelle méthode révolutionnaire 3.600 fois plus rapide pour créer de l’acier

Une équipe de scientifiques chinois pourrait révolutionner la production de métal avec une méthode 3.600 fois plus rapide, le tout sans utiliser de charbon lors de la production.

Une nouvelle méthode de production présentée comme inédite. Après plus de dix ans de recherches, des scientifiques chinois affirment avoir mis au point une nouvelle méthode pour créer de l’acier, et cela 3.600 fois plus rapidement que les techniques jusqu'ici en vigueur, indique le South China Morning Post.

Cette découverte pourrait ainsi changer drastiquement les méthodes de production dans la sidérurgie. Aujourd'hui, l’acier est fabriqué à partir de minerai de fer broyé puis calibré en grains. Ces derniers se collent ensuite les uns aux autres pour former des boulettes cuites à 1.300 °C. Les boulettes sont ensuite placées dans un haut fourneau chargé d'un combustible solide appelé coke, une version transformée du charbon.

Sauf que cette méthode, utilisée depuis des années, prend plusieurs heures pour arriver au résultat désiré : l'acier. La nouvelle méthode de production chinoise, elle, permettrait d’effectuer cette transformation en un temps record d'à peine 6 secondes.

une seule technique pour tous les minerais

Pour réussir cette prouesse, les scientifiques injectent, grâce à une lance - dite lance «vortex» de la poudre de minerai de fer très finement broyée dans un haut fourneau extrêmement chaud. Cela crée une «réaction chimique explosive». Des gouttes de fer liquides et incandescentes se forment alors et tombent au fond du fourneau, pour former un courant de fer très pur directement utilisable, assurent les ingénieurs, toujours dans les colonnes du South China Morning Post.

Cette technique fonctionne avec tout type de minerai, même ceux ayant une basse teneur en fer. Une aubaine pour la Chine, qui possède en abondance des minerais à basse teneur en fer, mais s’était habituée à importer des minerais à plus haute teneur d’Australie, du Brésil et d’Afrique.

De plus, cette méthode de production serait bien plus écologique. N’ayant pas besoin de charbon dans le processus, les scientifiques espèrent pouvoir diminuer de manière significative les émissions de dioxyde de carbone.

Premier pays producteur d’acier au monde, la Chine pourrait, si cette méthode est vérifiée puis adoptée à l'échelle nationale, être leader dans plusieurs domaines industriels, notamment la production automobile. Une révolution de l’industrie sidérurgique pourrait être en marche, et la Chine bien partie pour être l’instigatrice d’une nouvelle manière de produire l’une des matières les plus utilisées au monde.