Comment Donald Trump est devenu personnalité de l'année pour Time magazine

Le magazine «Time» justifie son choix en soulignant le «come-back politique époustouflant» de Donald Trump. Malgré les attaques judiciaires et les tentatives d'assassinat, le républicain a réussi à mener «un retour en force historique».

De paria à personnalité de l'année. C'est l'exploit qu'a réalisé Donald Trump. Le magazine «Time» a désigné le prochain président américain personnalité de l’année 2024 ce jeudi 12 décembre. L'hebdomadaire américain va même jusqu'à parler de «come-back politique époustouflant».

En effet, beaucoup pensaient que Donald Trump était mort et enterré à l'issue de son échec à la présidentielle de 2020 et l'assaut du Capitole. Par la suite, de nombreux événements se sont accumulés contre lui : inculpé dans quatre affaires pénales distinctes puis condamné pénalement dans l'affaire de l’ex-actrice X Stormy Daniels. Le républicain a également échappé à une tentative d'assassinat à Butler lors d'un meeting en Pennsylvanie le 14 juillet 2024.

«Aujourd’hui, nous assistons à une résurgence du populisme, à une méfiance croissante à l’égard des institutions qui ont défini le siècle dernier et à une érosion de la croyance selon laquelle les valeurs progressistes mèneront à une vie meilleure pour la plupart des gens. DonaldTrump est à la fois l’agent et le bénéficiaire de tout cela», analyse le rédacteur en chef de «Time», Sam Jacobs.

Le magazine justifie ce choix en expliquant : «pour avoir mené un retour en force historique, pour avoir provoqué un réalignement politique unique en son genre, pour avoir remodelé la présidence américaine et modifié le rôle de l’Amérique dans le monde, Donald Trump est la personnalité de l’année 2024 du magazine Time».

Le Monde évoquait récemment la culture du meme.



Eh bien, la voici en action. On commence en douceur… #Trumppic.twitter.com/BjhZu05n1A — Nicolas Conquer (@ConquerNicolas) December 12, 2024

Donald Trump succède donc à la chanteuse Taylor Swift (2023) et au président ukrainien Volodymyr Zelensky en 2022. Pour apparaître sur la couverture, le 47e président des États-Unis était au coude-à-coude avec Kamala Harris, la présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, le Premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, celui de Tesla, Elon Musk, le podcasteur numéro un de Spotify, Joe Rogan, et Ioulia Navalnaïa, la veuve de l’opposant à Vladimir Poutine Alexeï Navalny, mort dans une prison de Sibérie en février 2024.

Ce n'est pas la première fois que le milliardaire et magnat de l'immobilier fait la une du Time. En 2016, il avait déjà été mis à l'honneur après sa victoire contre la candidate démocrate Hillary Clinton. A l'époque, il avait surpris l'ensemble de la classe politique et médiatique en remportant le scrutin présidentiel.

«Bien mérité !», a commenté Éric Trump, le fils du président. De son côté, le porte-parole du parti républicain en France a écrit : «Le Monde évoquait récemment la culture du meme. Eh bien, la voici en action. On commence en douceur…», avec en illustration la photo judiciaire de Donald Trump et à côté celle de la une du Time. «How it started, How it's going».