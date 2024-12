Élection de Donald Trump : le premier ministre de l'Ontario menace de couper ses exportations d'électricité face à l'instauration de droits de douane

L’Ontario, plus grande province du Canada, envisage l'idée de mettre fin aux exportations d'électricité vers les États-Unis. Une réponse à l'augmentation des droits de douane annoncée par Donald Trump.

La victoire de Donald Trump provoque déjà des remous au-delà des frontières américaines. L’Ontario, plus grande province du Canada, envisage de couper toutes ses exportations d'électricité vers les États-Unis. Une menace qui fait suite aux annonces du futur président républicain qui souhaite taxer à hauteur de 25% les produits canadiens et mexicains. Donald Trump justifie cette décision à cause des crises liées aux opiacés et à l'immigration.

«Nous irons jusqu'au bout, en fonction de l'ampleur de la situation, nous irons jusqu'à leur couper l'énergie, jusqu'au Michigan, jusqu'à l'Etat de New York et jusqu'au Wisconsin», a déclaré à la presse Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario. En 2023, les États américains du Minnesota, de New York et du Michigan ont reçu 12 milliards de kWh d'électricité de la part de l'Ontario permettant d'alimenter 1,5 million de ménages.

Ce n'est pas la première fois que les États-Unis imposent des tarifs douaniers élevés envers le Canada. La précédente mandature de Donald Trump avait imposé 25% de taxes sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium.

«Nous sommes résolus et déterminés à y faire face»

«Il s'agit d'un moment important pour le Canada et nous sommes résolus et déterminés à y faire face», a déclaré la vice-première ministre Chrystia Freeland au sujet des prises de position de plusieurs premiers ministres provinciaux qui souhaitent envoyer «une réponse canadienne ferme aux droits de douane injustifiés».

Fin novembre, Donald Trump et Justin Trudeau se sont rencontrés en Floride afin de discuter de l'augmentation de ces tarifs douaniers. «J'ai eu le plaisir de souper l'autre soir avec le gouverneur Justin Trudeau du grand État du Canada. Je me réjouis de revoir le gouverneur bientôt afin que nous puissions poursuivre nos discussions approfondies sur les tarifs douaniers et le commerce, dont les résultats seront vraiment spectaculaires pour tous», a écrit le président élu sur Truth Social.

Donald Trump a proposé que le Canada et le Mexique deviennent des États américains, en raison du déficit commercial que les États-Unis ont avec ces deux pays, a-t-il suggéré à Meet the Press sur NBC dimanche 8 décembre.