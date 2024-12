États-Unis : un avion de tourisme s’écrase sur une autoroute au Texas (vidéos)

Un avion de tourisme s'est écrasé, ce mercredi 11 décembre, sur une autoroute du Texas, provoquant des blessures chez plusieurs personnes.

Un accident rarissime et impressionnant. Aux États-Unis, quatre personnes ont été grièvement blessées après le crash d’un avion de tourisme sur une autoroute du Texas, qui est survenu ce mercredi 11 décembre.

Selon les rapports de la police de Victoria et de la FAA, l’instance en charge de l’aviation aux États-Unis, l’engin, un Piper Navajo bi-moteur, a percuté trois véhicules présents sur l’autoroute. À bord de cet avion se trouvait le pilote, qui a été transporté à l’hôpital en raison de ses blessures.

Four people injured and taken to hospitals after a small plane made an emergency landing on a South Texas street, crashing into three cars.



Images from the scene showed the plane broken in half near a highway overpass.



Only the pilot was on board the twin-engine Piper PA-31,… pic.twitter.com/0ZhzmacrSM

