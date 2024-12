Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, veut utiliser les avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine

Kaja Kallas, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la sécurité, appelle à utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. Il s'agit, selon elle, d'un «investissement» dans «notre propre sécurité».

Fraîchement nommée à la tête de la diplomatie de l'Union européenne (UE), Kaja Kallas se positionne de manière claire au sujet du conflit entre Kiev et Moscou. Après avoir déclaré «l'UE veut que l'Ukraine gagne cette guerre», l'ex-Première ministre estonienne a suggéré d'utiliser les avoirs russes gelés pour aider le pays.

Au total, 300 milliards de dollars, environ 285 milliards d'euros, ont été saisis par les alliés occidentaux après l'invasion de l'Ukraine, dont plus des deux tiers, 210 milliards d'euros, sont détenus par l'UE. Pour l'instant, les Vingt-Sept se contentent d'utiliser les bénéfices générés par ces actifs russes confisqués dans le cadre des sanctions infligées à la Russie, sans oser toucher à la totalité de la somme.

Malgré «les sensibilités... nous y arriverons un jour», a prédit Kaja Kallas auprès du Guardian et de quatre autres journaux européens. Selon elle, ces fonds russes sont «l'outil pour faire pression sur la Russie» et aideraient à payer «tous les dommages» causés à l'Ukraine.

We must spare no effort for Ukraine to win.



I met @StefanishynaO and discussed how to raise the cost for the aggressor, incl. by strengthening EU sanctions & use of frozen assets in support of defence needs.



I am also pleased to see Ukraine working hard on its accession process pic.twitter.com/zfEThzISQE

— Kaja Kallas (@kajakallas) December 10, 2024