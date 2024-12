Tortures en Syrie : «recours à l'électricité», «humiliations sexuelles», «simulacres d'exécution»… Ces accusations visant le clan de Bachar al-Assad

Depuis la chute du régime syrien de Bachar al-Assad, les récentes images de Saydnaya et d'autres centres de détention ont permis de faire la lumière sur la «barbarie inimaginable» que les Syriens ont endurée pendant des années, a dénoncé l'ONU ce jeudi.

Tortures, viols, exécutions sommaires... Depuis le début de la guerre civile en 2011, l'ancien président syrien Bachar al-Assad et son entourage ont été accusés de multiples atteintes aux droits humains et exactions.

Un sujet récemment revenu au cœur des préoccupations de l’ONU, avec la libération de détenus en provenance de Saydnaya, libérés par les combattants rebelles dirigés par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) qui ont pris le pouvoir dimanche.

Des corps suppliciés

Dès 2012, Human Rights Watch (HRW) avait parlé d'un «archipel de la torture», évoquant des «recours à l'électricité», des «agressions et des humiliations sexuelles», en plus d’«arrachage des ongles» et de «simulacres d'exécutions» dans les centres de détention gouvernementaux.

Autre élément, un ancien photographe de la police militaire utilisant le pseudonyme «César», avait révélé en 2014 des photographies de corps suppliciés dans des centres de détention en Syrie, prises entre 2011 et 2013. Il s'était enfui du pays en emportant plus de 50.000 clichés effroyables.

Figés par une mort brutale, torturés, les cadavres portaient tous des numéros inscrits souvent à même leur peau. Certains sont sans yeux, la plupart sont nus ou en sous-vêtements. A noter que ces photographies sont à l’origine d'une loi américaine baptisée «César», entrée en vigueur en 2020, qui impose des sanctions économiques contre la Syrie, et de procédures judiciaires en Europe contre d'ex-collaborateurs de Bachar al-Assad.

«Crime contre l’humanité»

Des enquêteurs de l'ONU affirmaient en 2016 que «le gouvernement est responsable d'actes qui relèvent de l'extermination et sont assimilables à un crime contre l'humanité». Notamment à la prison de Saydnaya près de Damas, décrite en 2017 par Amnesty International comme un «abattoir humain» pratiquant une «politique d'extermination».

Peu de temps après, les États-Unis y signalaient la présence d'un «crématorium» servant à détruire les restes de milliers de prisonniers tués.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) estimait en 2022 que plus de 100.000 personnes avaient péri dans les prisons, notamment sous la torture, depuis 2011. Fin 2023, la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l'ONU, a ordonné à la Syrie de mettre un terme à la torture et aux traitements cruels et dégradants.

Des violences sexuelles systématiques

En 2020, sept réfugiés syriens ont porté plainte en Allemagne, disant avoir été victimes ou témoins de torture et de violences sexuelles, «le viol, les électrochocs sur les parties génitales, la nudité contrainte ou l'avortement forcé», entre 2011 et 2013.

Une enquête de l'ONU avait fait état en 2018 de viols et violences sexuelles systématiques contre des civils, perpétrés par des soldats et des miliciens pro-Assad. Les rebelles ont commis des crimes similaires mais sur une échelle «considérablement moindre», selon l'enquête.

Le 25 novembre 2024, le réseau syrien des droits de l'Homme (SNHR) documentait «au moins 11.553 incidents de violence sexuelle contre des femmes, y compris des filles de moins de 18 ans», par les parties au conflit depuis mars 2011, dont 8.024 imputables au «régime syrien» et les autres principalement à Daesh.

L'utilisation massive d'armes chimiques

L'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) avait publié un rapport accusant l'armée syrienne d'attaques à l'arme chimique sur la localité de Latamné (nord) en 2017.

En novembre 2023, la justice française avait quant à elle émis des mandats d'arrêt internationaux contre Bachar al-Assad, son frère Maher et deux généraux pour leur responsabilité présumée dans des attaques chimiques en août 2013 près de Damas, qui avaient fait plus de 1.000 morts selon les États-Unis.

Les forces de Bachar al-Assad avaient également été mises en cause pour une autre attaque au gaz sarin, sur la ville rebelle de Khan Cheikhoun (nord-ouest) en avril 2017, et accusées d'attaques au gaz de chlore.