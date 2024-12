Centrales thermiques gravement endommagées en Ukraine : ce que l'on sait des frappes russes

Dans la nuit du 12 au 13 décembre et dans la matinée, la Russie a lancé plus de 290 missiles et drones sur les installations énergétiques de l’Ukraine.

Des centrales thermiques ukrainiennes ont été «gravement endommagées» par les frappes massives russes de vendredi matin, a déclaré DTEK, fournisseur privé d'électricité. «C'est la douzième attaque massive contre le secteur énergétique ukrainien» rien que cette année, a-t-il ajouté dans un communiqué relaté par l'AFP.

«L'ennemi continue de terroriser, une nouvelle fois, le secteur énergétique est sous le coup d'une attaque d'ampleur», a de son côté commenté le ministre de l'Énergie ukrainien Herman Halushchenko.

Dans le détail, sur les 93 missiles lancés, 81 ont été interceptés. De plus, sur 193 drones, 191 ont aussi été appréhendés ou déviés de leur cible, a rapporté RFI.

«La Russie veut nous priver d'énergie. Au lieu de cela, nous devons la priver des moyens de la terreur. Je réitère mon appel à la livraison urgente de 20 systèmes de défense aérienne NASAMS, HAWK ou IRIS-T», a de son côté écrit le ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha sur X.

Massive Russian missile attack on Ukraine this morning, primarily targeting the energy system. Russia aims to deprive us of energy. Instead, we must deprive it of the means of terror. I reiterate my call for the urgent delivery of 20 NASAMS, HAWK, or IRIS-T air defense systems.

— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) December 13, 2024