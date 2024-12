«Du jamais vu» : la soirée de Noël des membres du personnel de Buckingham dégénère

Une femme de ménage de Buckingham Palace a été arrêtée pour agression après des dérapages lors d'une fête de Noël du personnel, au sein d'un bar, à Londres.

La soirée du personnel du palais de Buckingham a viré au drame. Lors de cette soirée pré-organisée au All Bar One le 10 décembre dernier, une cinquantaine de membres du personnel du palais de Buckingham s'étaient rassemblés pour fêter Noël. L'un d'entre eux, qui serait une femme de ménage de la résidence royale, aurait explosé de colère. Elle a cassé de nombreux verres et s'en serait même pris violemment au manager du bar.

Une femme arrêtée et mise en cellule pour 24 heures

Un témoin a rapporté au Sun : «je n'ai jamais vu quelqu'un atteint d'autant de folie lors d'une sortie. Elle était dans un autre monde». La police s'est donc précipitée sur les lieux dans la soirée et cette jeune femme de 24 ans a été arrêtée pour agression dans un lieu public, dommages criminels et état «d'ivresse et de turbulence». Les forces de l'ordre ont détaillé les faits : «A 21h21, mardi, des officiers de police ont été appelés pour intervenir dans un bar à Victoria Street, après que des témoins ont fait état d'une femme cassant des verres et prenant à partie un membre du staff».

Elle a été incarcérée pour la soirée et a été relâchée 24 heures plus tard avec une amende. Le Sun explique que cette nuit a été «compliquée» pour toutes les parties concernées.

Le palais ouvre «une procédure disciplinaire»

Avant ce dérapage au bar londonien, les membres de Buckingham Palace s'étaient déjà réunis sur leur lieu de travail, dès 16h. Le porte-parole de Buckingham a communiqué sur la mauvaise publicité que représente cette sortie : «nous avons été alertés de l'incident intervenu en dehors du lieu de travail impliquant nombre de membres d'employés du palais, qui s'étaient réunis pour une réception plus tôt au sein du palais.»

Il reprend en prévenant : «même s'il s'agissait d'une réunion informelle entre membres, pas une fête officielle du palais, les faits vont être analysés avec une procédure disciplinaire robuste et suivis d'actions appropriées».