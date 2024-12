Port du voile en Iran : la loi prévoyant la peine de mort pour les opposants, même pacifiques, entre en vigueur ce vendredi

En Iran, une nouvelle loi renforçant considérablement les sanctions de la législation sur le port du voile va entrer en vigueur ce vendredi 13 décembre. Entre interdiction de quitter le pays, flagellation et peine de mort, cette dernière inquiète.

Une oppression grandissante. Ce vendredi 13 décembre doit entrer en vigueur la loi «sur la protection de la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab» qui va intensifier les sanctions et la répression autour du port du voile obligatoire pour les femmes en Iran.

Selon Amnesty International, la loi qui contient 74 articles prévoit «la flagellation, des amendes exorbitantes, de lourdes peines de prison, des interdictions de voyager et des restrictions en matière d’éducation et d’emploi pour les femmes et les filles qui défient les lois sur le port obligatoire du voile».

De plus, la loi vise dans son article 37, «la promotion ou la propagation de la nudité, de l’indécence, du dévoilement ou de la mauvaise tenue vestimentaire» en collaboration avec des entités étrangères, y compris les médias et les organisations de la société civile.

Cette promotion peut donc être punie de 10 ans d’emprisonnement mais aussi de la peine de mort lorsqu’elle est considérée comme de la «corruption sur terre».

Des amendes volontairement exorbitantes

Outre cela, la loi prévoit un système d’amende en fonction du degré de transgression et du nombre de peines déjà infligé. Ainsi, les amende peuvent aller de 160 dollars à 22.000 dollars (environ 150 à 21.000 euros).

Pour Diana Eltahawy, directrice adjointe du bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International, «Le système complexe d’amendes, de peines de prison et d’autres sanctions sévères, allant jusqu’à la peine de mort, démontre la politique de l’Etat visant à contrôler les femmes et les jeunes filles par la peur et les difficultés économiques. Cette loi a des conséquences particulièrement dévastatrices pour les personnes les plus défavorisées économiquement ».

Le 2 décembre dernier, lors d’un entretien à la télévision, le nouveau président iranien, élu en juillet dernier, s’est montré critique envers cette loi. «En tant que personne chargée de promulguer cette loi, j'ai de nombreuses réserves à son sujet», a ainsi indiqué Massoud Pezeshkian qui ajoute que «nous risquons de gâcher beaucoup de choses» dans la société avec cette loi.