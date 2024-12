Voyage du pape en Corse : quel temps va-t-il faire pour l'arrivée de François ?

Alors que la venue du pape François en Corse, ce dimanche 15 décembre, est sur toutes les lèvres, les yeux des fidèles et curieux, sont aussi tournés vers la météo pour espérer le voir dans de bonnes conditions.

Le soleil brillera-t-il pour l’arrivée du pape François en Corse ? C’est en tout cas ce qu’espèrent les organisateurs et le public. Et pour cause : dimanche, les temps forts de l’événement auront lieu en plein air, notamment lors de la déambulation du pape dans les rues d’Ajaccio, ou lors de la messe qui sera célébrée au Casone.

Le soleil sera de la partie

Et bonne nouvelle, les prévisions pour dimanche sont rassurantes, selon Météo-France. La perturbation qui touchera la région ajaccienne samedi devrait se dissiper dans la nuit.

Même si quelques averses devraient réveiller Ajaccio dans la matinée de dimanche, elles vont rapidement laisser place au soleil pour l’après-midi et la soirée. Les températures, elles, seront au-dessus des normales de saison, avec 14 °C.