«Black carbon» : quel est ce superpolluant le plus ancien au monde, 1.500 fois plus puissant que le CO2 ?

Il sature l'atmosphère de nombreux pays d'Asie, envahit les océans et fait fondre les glaciers de l'Himalaya et la banquise arctique, le «black carbon» ou carbone suie, est un super-polluant méconnu mais omniprésent.

Une menace pour la santé publique. Alors qu’il contamine l’air, les océans et accélère la fonte des glaciers, le «black carbon» ne date pas d’hier. En effet, d’après Xavier Mari, biogéochimiste à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), «le premier humain qui a domestiqué le feu respirait déjà du black carbon».

Formé lors de la combustion incomplète de biomasse et d’énergies fossiles, ce polluant est omniprésent depuis des millénaires. Issues du chauffage domestique et de la cuisine – qui représente 43% des émissions mondiales -, des transports et de l’industrie, les particules de carbone suie sont particulièrement dangereuses et pénètrent profondément dans les poumons. «Ces particules fines en général sont liées à certains cancers et à des maladies cardiaques», a expliqué à l’AFP Bertrand Bessagnet, responsable qualité de l'air au Centre international de développement intégré des montagnes (ICIMOD) à Katmandou (Népal) et auteur d'une thèse sur les aérosols carbonés.

Des chercheuses de l'Inserm ont ainsi montré que ce polluant était associé à une augmentation de 30% du risque de cancer du poumon, dans une étude publiée en 2021.

Un réchauffement climatique accéléré

Si sa durée de vie dans l’atmosphère ne dépasse pas douze jours, son pouvoir réchauffant est colossal : 1.500 fois supérieur à celui du CO2. Son effet résulte de sa couleur noire, qui absorbe la lumière et emmagasine la chaleur.

Emporté par les vents, le «black carbon» se dépose sur les glaciers et la banquise, accélérant leur fonte. Dans les Alpes françaises, il réduit la durée d’enneigement de 17 jours en moyenne sur 40 ans, menaçant les écosystèmes de montagne. «Il suffit de faibles quantités pour modifier la couleur de la neige et accélérer la fonte», a expliqué Marie Dumont, spécialiste du CNRS.

Un défi écologique et sanitaire d’envergure mondiale

Présent dans l’atmosphère, les océans et même le placenta humain, le «black carbon» contamine toute la planète. Chaque année, il pénètre la chaîne alimentaire, des micro-organismes aux mammifères marins. On en trouve partout, même chez les nouveaux-nés.

Il existe toutefois un espoir de régulation. Les émissions de «black carbon» ont reculé en Europe depuis les années 2000, grâce à des réglementations plus strictes. Mais la bataille est loin d’être gagnée. La Clean Arctic Alliance plaide pour des mesures contraignantes afin de réduire les émissions des navires, particulièrement nocives pour l’Arctique.