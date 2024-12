Crète : au moins 5 morts et une quarantaine de disparus dans le naufrage d'un bateau de migrants

Dans la nuit de ce vendredi à samedi, une opération de sauvetage a été lancée du côté de la Crète, en Grèce, après le naufrage d'un bateau de migrants. Cinq individus ont trouvé la mort et une cinquantaine de personnes sont toujours portées disparues.

Une nouvelle tragédie liée à une traversée de la mer risquée pour les migrants. Cinq individus ont trouvé la mort la nuit dernière dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Crète. Les sauveteurs sont encore à la recherche de survivants, ont fait savoir les garde-côtes grecs.

Une opération de sauvetage a immédiatement été lancée dans la zone maritime au sud de Gavdos, une initiative qui a permis de retrouver 39 personnes. Cette dernière avait mobilisé une frégate italienne, un hélicoptère et un Super Puma tandis que d'autres navires sont toujours en train de rejoindre la zone, a indiqué les autorités côtières.

Des sources locales ont déclaré qu'un homme présentant des symptômes de noyades avait été transporté à l'hôpital de la Canée en hélicoptère et admis en soins intensifs. Trois autres personnes sont également hospitalisées pour des cas de problèmes cardiaques et d'hypothermie.

Une hausse des accidents

La Grèce est de plus en plus concernée par la gestion de bateaux de migrants. Sur l'année 2024, le pays a connu une augmentation de 25% du nombre de personnes fuyant la guerre et la pauvreté et de 30% à Rhodes et dans le sud-est de la mer Égée, a déclaré le ministère des Migrations.

Une situation qui a favorisé la multiplication des accidents au cours des dernières semaines. Début novembre dernier, quatre personnes sont mortes près de l'île de Rhodes. Un peu plus tôt, à la fin octobre, deux personnes ont trouvé la mort près de l'île de Samos et quelques jours plus avant, ce sont quatre personnes, dont deux enfants en bas-âge qui avaient perdu la vie à proximité de l'île de Kos.