L'arrivée de Robert Kennedy Jr auprès de Donald Trump fait ressurgir les théories du complot sur l'assassinat de JFK

Nommé par Donald Trump au poste de ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr fait ressurgir de vieilles théories du complot aux Etats-Unis. Il est notamment convaincu de l'implication de la CIA dans l'assassinat de son oncle, John Fitzgerald Kennedy.

L'arrivée de Robert Kennedy Jr dans la nouvelle administration Trump réveille de vieux souvenirs aux Etats-Unis. Plus de 60 ans après, les théories du complot lié à l'assassinat de son oncle, le président américain John Fitzgerald Kennedy, ressurgissent.

Avant de rallier Donald Trump dans les derniers mois de la campagne, celui qu'on appelle «RFK Jr» a été lui-même candidat à la présidentielle de novembre. Désormais proche du président élu, il s'est vu attribuer le portefeuille de la Santé, mais cette nomination doit encore être confirmée par le Sénat.

Ce potentiel ministre se dit lui-même convaincu que la CIA, principale agence américaine de renseignement, a joué un rôle dans l'assassinat de JFK, en 1963. Lors d'une interview en 2023, Robert Kennedy Jr avait affirmé disposer de «preuves accablantes» validant cette théorie «au-delà du doute raisonnable » selon lui. Il soutient également qu'il existe des indices «très convaincants» de l'implication de la CIA dans l'assassinat de son propre père, Robert F. Kennedy, en 1968.

