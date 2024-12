Sondage : 70% des Français souhaitent la suspension des demandes d’asile des réfugiés syriens

Alors que de nombreux pays européens ont annoncé geler les procédures des demandes d'asiles pour les réfugiés syriens, la France tarde à se prononcer. Pourtant un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce samedi révèle que 70 % des Français y seraient favorables.

Au lendemain de la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, plusieurs pays européens - dont l’Allemagne en chef de file - ont annoncé un gel des procédures de demandes d’asiles pour les réfugiés issus de ce pays en guerre. Lundi 9 décembre, l’Autriche, la Suède, le Danemark, la Belgique, la Norvège, l’Angleterre, la Suisse et les Pays-Bas ont fait une déclaration en ce sens.

Car maintenant que les Syriens ont enfin l’espoir de retourner dans leur pays, plus aucun motif d’expatriation ne justifirait leur présence sur le sol européen. Pourtant, la France n’a pas encore tranché. L'Ofpra, agence chargée d'examiner les demandes d'asile, a indiqué suivre «avec attention la situation en Syrie», ajoutant que «cela peut conduire à suspendre provisoirement la prise de décision sur certaines demandes d’asile émanant de ressortissants syriens, en fonction des motifs évoqués».

Pourtant, selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce samedi 14 décembre, sept Français sur dix souhaitent que la France suspende ses demandes d’asiles des réfugiés syriens.

Dans le détail, les avis sont à peu près similaires chez les hommes et chez les femmes qui sont respectivement 71 % et 69 % à partager ce souhait. Idem suivant les différentes tranches d’âge, même si l’on peut observer un léger sursaut chez les 25-34 ans et chez les 50-64 ans, qui sont 70 % à souhaiter que la France suspende ses demandes d’asiles des réfugiés syriens, contre seulement 64 % chez les 18-24 ans.

De même, les opinions ne divergent que très légèrement en fonction des catégories professionnelles, puisque 72 % des CSP+ se sont prononcés en faveur de ces suspensions, contre 70 % des CSP- et 69 % des inactifs.

97 % des symapthisants du Rassemblement national

En revanche, des différences notables sont à noter selon les familles politiques. En effet, 97 % des sympathisants du Rassemblement national et 87 % des Républicains partagent ce souhait. Côté Renaissance, les opinions sont davantage mitigées (58 %). Enfin, à gauche, seulement 39 % des Français ont exprimé ce souhait. Dans les rangs de La France insoumise, le score atteint les 25 %.

Le sondage illustre les différentes réactions qui ont agrémenté la scène politique depuis la prise de Damas par des groupes rebelles, dimanche 8 décembre. Sur le plateau de CNEWS, le président du RN Jordan Bardella avait d’ores et déjà sonné l’alarme : «Ce qui est en train de se passer en Syrie doit nous alarmer : un péril migratoire est peut-être devant nous», avait-il prévenu jeudi 12 décembre.

*Sondage réalisé les 12 et 13 décembre par un questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.