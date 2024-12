Syrie : mensonges, dissimulation... Comment Bachar al-Assad a fui le pays vers Moscou

Après des années de souffrance à enchaîner les «vendredis de la colère», les Syriens, soulagés, ont célébré à l’unisson le «vendredi de la victoire» : ils en ont enfin fini avec l’ère al-Assad. Les multiples offensives des rebelles et de HTS ont eu raison du boucher de Damas, qui avait en fait organisé sa fuite juste après la chute d’Alep. Quatorze hauts responsables syriens racontent.

Une semaine après la chute de leur dictateur, les Syriens soufflent. Après 13 ans de combat contre le régime, ils ont réussi à chasser le clan Assad, au pouvoir depuis 54 ans dans le pays. Et cette fin de règne s’est faite en toute discrétion pour Bachar al-Assad. Puisqu’il n’a pas manqué de mentir à toutes ses équipes pour refaire sa vie en Russie en tant que réfugié politique, auprès des siens, comme le relatent les correspondants de l'AFP à Damas.

Il avait compris que sa fin était inévitable dès la chute d’Alep, la capitale économique et deuxième ville de Syrie, samedi 30 novembre 2024. Alors qu’il est en Russie avec ses trois enfants pour accompagner sa femme soignée pour un cancer à Moscou, il se dépêche de rentrer seul pour, semblait-il, reprendre le contrôle de la situation. Sauf que. Comprend-il sur place qu’il est trop tard et qu’il n’y aucune issue pour lui, ou vient-il simplement rassembler des affaires et faire du nettoyage parmi les traces qu’il va laisser ? Bachar al-Assad comprend en tout cas qu’il doit fuir rapidement pour ne pas connaître le même sort que ses homologues déchus.

Le capitaine a quitté le navire

«Il est parti sans prévenir (...) ses proches collaborateurs. De la base russe, un avion l'a conduit à Moscou», raconte un conseiller qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. «Son frère Maher», qui commandait la redoutée quatrième brigade de l'armée et qui pilotait le trafic de captaon, «l'apprend par hasard alors qu'il est avec ses soldats pour défendre Damas. Il décide de prendre un hélicoptère pour fuir vers Bagdad avant de rallier Moscou», ajoute-t-il. «Depuis la chute d'Alep, nous ne l'avons plus rencontré, ce qui était très étrange», relate un haut fonctionnaire, qui a lui aussi témoigné en anonyme. En milieu de semaine, il a réuni les chefs des services de renseignements pour les rassurer. «La chute d'Alep nous a bouleversés», confie l'ancien collaborateur du président.

Pendant les dernières heures avant la chute de Damas, au palais présidentiel, incompréhension et confusion avaient envahi les plus fidèles du président syrien Bachar al-Assad. «Nous étions au palais, nous n'avions aucune explication et cela a causé beaucoup de confusion au niveau de la direction et même sur le terrain», explique un proche collaborateur. Car toutes ses directives indiquent qu’il est présent, mais tous ses faits et gestes témoignent de son absence. «Ce samedi (7 décembre), Assad ne nous a pas rencontrés. Nous savions qu'il était là, mais nous n'avons pas eu de réunion avec lui», affirme-t-il. Il n'apparaît pas à la soutenance de la thèse de doctorat de son fils Hafez deux jours plus tard, alors que toute la famille y assiste, selon le même fonctionnaire.

«Les soldats ont reçu l’ordre de ne pas se battre. Qui a donné l’ordre ? On ne sait pas»

Après Alep, ce sont les autres villes stratégiques syriennes qui se sont retrouvées sous le feu des projecteurs : Hama et Homs. «Jeudi, j'ai parlé à 11h30 avec des militaires de Hama qui m'ont assuré que la ville était verrouillée et que même une souris ne pourrait pas passer», raconte un colonel en anonyme. «Deux heures plus tard, ils ont reçu l'ordre de ne pas se battre et de se redéployer à Homs, plus au sud. Les soldats (...) sont désemparés et changent de vêtements, jettent leurs armes et tentent de rentrer chez eux. Qui a donné l'ordre ? On ne sait pas», ajoute-t-il.

Bachar al-Assad avait même appelé sa conseillère de presse Bouthaina Chaabane samedi 7 décembre à 18h heure locale pour lui demander de lui préparer un discours. «Nous avons commencé à installer l'équipement. Tout était prêt», dit le fonctionnaire. Ce proche collaborateur de Bachar al-Assad raconte que Bouthaina Chaabane a tenté de rappeler le président une heure plus tard, «mais il ne répond plus au téléphone». «Plus tard, nous avons été surpris d'apprendre que le discours était reporté, peut-être à dimanche matin». Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le président formule cette demande alors qu’il est sur le point de prendre un avion depuis l'aéroport de Damas pour la base russe de Hmeimim à l’Ouest de la Syrie. Tous les hauts responsables ignoraient aussi qu'à ce moment, l'armée syrienne avait, de son côté, commencé à brûler ses archives, selon lui.

L'ancien Premier ministre d'Assad, Mohammed Jalali, a déclaré à la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya lui avoir parlé au téléphone samedi soir à 22h30 : «Lors de notre dernier appel, je lui ai dit combien la situation était difficile et qu'il y avait un déplacement massif (de personnes) de Homs vers Lattaquié... qu'il y avait de la panique et de l'horreur dans les rues». «Il m'a répondu : 'Demain, on verra'», a ajouté Jalali. «'Demain, demain', c'est la dernière chose qu'il m'a dite.» Alors il retente de le joindre dimanche à l’aube, sans succès.

La ruse du discours «prévu mais reporté»

Qui était dans la confidence ? Qui s’est aperçu de l’absence du dictateur ? Dans la soirée, le directeur des médias de la présidence Kamel Sakr assure aux journalistes qu’une prise de parole par Bachar al-Assad est prévue, avant de ne plus donner de nouvelles. Tout comme le ministre de l'Intérieur Mohammed al-Rahmoun. «Nous étions prêts à recevoir à tout moment une déclaration ou un message d'Assad. Nous n'aurions jamais imaginé un tel scénario. Nous ne savions même pas si le président était encore au palais», raconte-t-il. Aux environs de minuit, il est informé que le président aura besoin d'un cameraman pour un événement prévu le matin. «Cela nous a rassurés sur le fait qu'il était encore là», dit-il. Mais vers 2h, un officier des services de renseignement l'appelle pour lui dire que tout le monde avait quitté les lieux.

«J'ai été choqué. Nous n'étions plus que deux dans le bureau. Le palais était quasiment vide, et nous étions dans une grande confusion» dit-il. À 2h30, il quitte le palais : «En arrivant sur la place des Omeyyades, il y avait plein de soldats en fuite, cherchant un moyen de transport». «Ils étaient des milliers, venant du complexe sécuritaire, du ministère de la Défense et des autres branches de sécurité. Nous avons appris que leurs supérieurs leur avaient ordonné de fuir», relate-t-il. «La scène était effrayante : des dizaines de milliers de voitures quittaient Damas, tandis qu'encore plus de gens marchaient à pied sur la route. À ce moment-là, j'ai compris que tout était perdu et que Damas était tombée.» «Assad n'a même pas fait une dernière résistance. Il n'a même pas mobilisé ses propres troupes», a déclaré Nadim Houri, directeur exécutif du groupe de réflexion régional Arab Reform Initiative, «il a laissé ses partisans affronter leur propre destin.»

Pire, le docteur a menti à ses derniers soutiens dévoués, en leur faisant croire, lors d’une réunion d’une trentaine de chefs de l’armée et de la sécurité au ministère de la Défense, que le soutien militaire russe était en route, comme en 2015.