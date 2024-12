États-Unis : de nouveaux drones mystérieux aperçus dans le ciel new-yorkais, Donald Trump réagit

Selon Donald Trump, il faut abattre les drones aperçus depuis plusieurs semaines dans l'État du New Jersey et désormais dans l'État de New York. Jeudi dernier, les autorités se sont toutefois montrées rassurantes en affirmant n'avoir «aucune preuve de menace pour la sécurité nationale».

L'observation de nouveaux drones dans le ciel new-yorkais inquiète. La gouverneure de l'Etat a demandé de l'aide aux autorités fédérales après que d'autres appareils non identifiés ont fait leur apparition. Face à cette situation, la responsable a exigé la fermeture vendredi 13 décembre d'un petit aéroport de la région.

Le camp républicain s'inquiète de ces faits en pointant du doigt une possible responsabilité d'un État étranger comme la Russie ou la Chine. «De mystérieuses observations de drones dans tout le pays. Cela peut-il vraiment se produire à l'insu de notre gouvernement ? Je ne le pense pas ! Il faut que le public le sache, et tout de suite. Sinon, abattez-les !!!», a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social vendredi.

Drones, planes or UFOs? Americans abuzz over mysterious New Jersey sightings https://t.co/uArYZmL0gR — The Associated Press (@AP) December 14, 2024

Ce phénomène des drones est rapporté depuis plusieurs semaines par les habitants du New Jersey, dans l'est des États-Unis, un État voisin de celui de New York. «Ils sont plus petits que ma Jeep. Ils planent à peu près à la hauteur des arbres ou un peu plus haut» a raconté l'Américain Gus Seretis qui assure avoir vu des drones chaque soir depuis Thanksgiving.

«Aucune preuve de menace pour la sécurité nationale»

De son côté, la Maison-Blanche indique avoir eu connaissance de drones «vus en train de manœuvrer à proximité d'endroits critiques et sensibles, notamment des réservoirs et des installations militaires», dans une lettre commune à l'attention du FBI, du ministère de la Sécurité intérieure et de l'autorité aéronautique.

Toutefois, les autorités américaines veulent se montrer rassurantes. Il n’y a «aucune preuve que les drones signalés constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique, ou qu'il y ait un lien avec l'étranger», a assuré John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale jeudi 12 décembre.

Il précise qu'à ce stade les États-Unis n'ont «pas été en mesure de corroborer les observations visuelles signalées. Au contraire, il apparaît qu'un grand nombre des observations signalées sont en fait des aéronefs pilotés qui opèrent en toute légalité».