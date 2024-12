Etats-Unis : elle réalise un test ADN récréatif, sa grand-mère est arrêtée pour un cold case vieux de 25 ans

Aux Etats-Unis, Jenna Gerwatowski, une jeune femme de 23 ans, a réalisé un test ADN récréatif afin d’imiter sa meilleure amie. Celui-ci a démontré un lien de parenté direct avec un bébé tué il y a 25 ans, dont l’affaire est devenue un «cold case» en raison du manque des preuves à l’époque. La grand-mère de Jenna a été arrêtée.

Une affaire, vieille de 25 ans, risque d’être résolue. L’histoire a débuté il y a deux ans, plus précisément en mai 2022, aux Etats-Unis. À l’époque, Jenna Gerwatowski, 23 ans, était en pleine journée de travail chez un fleuriste local de Newberry, dans le Michigan, lorsqu’elle a reçu un appel d’un enquêteur de police. Au bout du téléphone, la personne lui a demandé si elle connaissait l’affaire du bébé de Garnet.

Jenna, qui a récemment publié une vidéo sur TikTok où elle raconte son histoire, connaissait déjà cette affaire remontant à 1997. Un nourrisson avait été retrouvé mort dans les toilettes du camping de Garnet Lake, où la jeune femme de 23 ans a grandi. Les enquêteurs ne disposaient pas des avancées technologiques que l’on connaît aujourd’hui afin de résoudre cette affaire.

Aucune piste concernant l’identité du bébé ou toute personne ayant été témoin de l’abandon du nourrisson n’a été retrouvée. L’affaire a alors été classée sans suite et l’histoire du «Baby Garnet» est devenu un «cold case».

Cependant, il y a deux ans, Jenna Gerwatowki a réalisé un test ADN récréatif afin d’imiter l’une de ses amies. Un test qui a révélé des informations cruciales dans l'affaire du meurtre du nourrisson survenu il y a 25 ans. Ainsi, l’enquêteur de police a informé la jeune femme que son ADN «a un lien de parenté direct avec celle du bébé tué». Concrètement, l'ADN d'autres membres de la famille de «Baby Garnet» a conduit les détectives au kit FamilyTreeDNA de Jenna.

Le détective a indiqué à Jenna qu'une femme d'Identifinders International, une société d'enquête sur la généalogie génétique, l'appellerait au sujet de son ADN pour l'aider à identifier des parents plus proches, selon Jenna.

Un fœtus resté coincé dans le canal génital ?

Face à une telle révélation, Jenna est restée choquée. Elle a d’abord cru à une arnaque téléphonique. Néanmoins, l’inspecteur avait l’air sûr de lui. Il lui a expliqué qu’environ six mois plus tôt, la jeune femme avait réalisé un test ADN récréatif et celui-ci a permis de retrouver la mère et meurtrière du nourrisson qui n’est autre que la grand-mère de Jenna, Nancy Gerwayowski, 60 ans.

La grand-mère de Jenna a alors été convoquée au tribunal du Michigan. Selon CNN, la défense de la sexagénaire a expliqué que Nancy avait accouché inopinément dans la baignoire et que le fœtus «est resté coincé dans son canal génital». Elle a «tenté de sortir le fœtus de son propre corps», mais n'a pas pu le mettre au monde et a perdu connaissance «à un moment donné de l'accouchement». Lorsqu'elle a finalement réussi à faire sortir le fœtus, celui-ci était mort.

La défense a également expliqué que Nancy n'avait pas accès à un téléphone ou à une ligne cellulaire, et qu'elle ne pouvait donc pas appeler le 911. Bien que Nancy a admis dans ses documents juridiques avoir placé le fœtus dans un sac et laissé les restes au camping, ses avocats soutiennent qu'elle était en état de choc après n'avoir reçu aucun médicament contre la douleur lors de l'accouchement traumatisant.

La grand-mère de Jenna est officiellement accusée de meurtre, d’homicide involontaire et de dissimulation de la mort d’un individu. Elle risque la peine d’emprisonnement à perpétuité.

Le procès de la sexagénaire devrait avoir lieu la semaine prochaine ou vers la fin de l’année au plus tard.