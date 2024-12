Syrie : les élèves pourront-ils enfin retourner durablement à l’école ?

Une semaine après la chute du clan Assad, c’est un semblant de retour à la vie normale pour les Syriens. Après la joie et le soulagement, l’heure est à la reconstruction. Et, outre les nombreuses villes et infrastructures qui ont souffert après treize ans de guerre, cette longue reconstruction passe aussi par l’éducation.

Ce dimanche, premier jour de la semaine scolaire dans les pays arabes, certains élèves ont pu retrouver le chemin de l’école. Après une semaine forte en émotion pour petits et grands, à Damas, des dizaines d’écoliers en uniforme sont de retour sur les bancs de l’école.

«L'école nous a (...) demandé d'envoyer les élèves de collège et lycée en cours. Les plus jeunes reprendront dans deux jours», raconte à l'AFP Raghida Ghosn, 56 ans, mère de trois enfants.

Selon un employé d'une école publique, le taux de fréquentation dimanche «ne dépasse pas les 30%», mais «les chiffres devraient augmenter progressivement». De leur côté, les autorités ont indiqué que la plupart des écoles rouvraient leurs portes. Pourtant, certains parents d'élèves ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l'école en raison de l'incertitude sur la situation actuelle.

Un retour timide, et en toute prudence

L’école, oui, mais pas au péril de la vie. Pour Elie Masboungi, correspondant en France du journal L’orient-Le jour, il est encore trop tôt pour crier victoire : «Les gens essayent de faire en sorte qu’il n’y ait pas de perte au niveau des études mais si on observe la totalité du pays, je n’ai pas l’impression que ce retour soit notable», a-t-il décrypté auprès de CNEWS.

Car le pays entame une période de transition : «En Europe, l’opinion publique pense que la page est tournée, le dictateur est parti, et les forces diverses vont s’entendre. Mais ce n'est pas le cas, il y a toujours un grand point d’interrogation sur le futur de la Syrie. L’éducation c’est évidemment une priorité mais la vie humaine prend le dessus» confie le correspondant.

Effectivement, seuls quelques employés du personnel administratif étaient présents dimanche matin. «La plupart des élèves sont originaires d'autres provinces et il faut un certain temps pour que tout revienne à la normale», a souligné l'un d'eux qui a souhaité rester anonyme.

Sur place, Mustafa haj Salloum, journaliste indépendant situé dans la province d’Idlib, est plus confiant : «La situation est pour l’instant stable et s'améliore progressivement. Dans les zones anciennement contrôlées par Bachar al-Assad, il n’y a eu ni destruction ni démolition des établissements d’enseignement public», a-t-il expliqué à CNEWS.

Changement de programme

Les cours d’histoire et les matières littéraires étaient inondés de propagande, où le régime et le clan Assad étaient érigés en héros : «Jusque là, il y avait dans les programmes scolaires l'idée du leader éternel et de parti unique.» confie Mustafa haj Salloum. «Certaines choses sont enseignées sous forme de propagande pour implanter des idées imaginaires sur Bachar al-Assad dans l’esprit des enfants.» Elie Masbougni ajoute : «Le parti Baas prônait un nationalisme arabe pur et dur. On enseignait aussi que toutes les appartenances religieuses se valaient mais ce n’était que théorique. Rien de tout ça n'était appliqué.»

Alors si c’est un chantier colossal à ne pas confier à n’importe qui, pour l’heure, rien n’est fait : «Rien n'a encore changé, je pense que l'éducation et les programmes resteront les mêmes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement et les prochaines élections présidentielles.» confie Mustafa haj Salloum. Mais il y a certains aspects de l’occupation que tout le monde souhaite oublier, «comme la langue russe» continue le journaliste.

Des milliers d’établissements à rebâtir

Si le journaliste sur place explique que les destructions concernent principalement les zones d'opposition au régime, Idlib et ses environs, ainsi que certaines parties de l'ouest d'Alep causées par les précédents bombardements du régime d'Assad, les rapports de l’UNICEF de septembre 2023, sont alarmants.

Juste avant les tremblements de terre de février 2023 qui avaient fait plus de 60.000 morts, ces rapports indiquaient que, dans le pays, «environ une école sur trois était hors service, près de 2,4 millions d'enfants - un enfant sur trois en âge scolaire - n'étaient pas scolarisés et environ 1,6 million d'enfants risquaient d'abandonner l’école.»

A l’époque, l’ONU estimait : «Au rythme actuel de financement, l'UNICEF et ses partenaires du secteur de l'éducation auraient besoin de trente ans supplémentaires pour réhabiliter toutes les écoles endommagées», en Syrie. En 2013, seulement deux ans après le début de la guerre, l'UNICEF estimait à «plus de 4.000 écoles syriennes» détruites, endommagées ou transformées en refuges pour les personnes contraintes au départ.

Entre les dures années de stabilisation qui attendent le pays, et les longues coupures de courant qui ponctuent leur quotidien, les élèves syriens sont loin d’être assurés d’un retour définitif à l’école.