«L’industrie des terres rares pourrait être un moyen de reconstruire l’Ukraine», selon l’ancien directeur du Service géologique du pays

Alors que Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont scellé mercredi 30 avril, l'accord sur les ressources minières de l’Ukraine, Roman Opimakh, à la tête du Service géologique ukrainien jusqu’en 2024 revient, pour CNEWS, sur le potentiel du pays et sa compétitivité à l’international.

La signature avait été annulée après une vive altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, en mars. Mais, finalement l'accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens, censé compenser l'aide américaine, a été scellé mercredi 30 avril entre Washington et Kiev. Selon les données officielles ukrainiennes, la valeur des sols du pays est estimée à 7.500 milliards de dollars. Un potentiel que l’administration américaine semble avoir flairé.

Roman Opimakh, l’ancien directeur du Service géologique ukrainien – qui dépend du ministère de l'environnement et des ressource naturelles – a détaillé la compétitivité de l’Ukraine sur la scène internationale dans le secteur des ressources minières.

Quelle position l’Ukraine occupe-t-elle sur le marché international ?

Il y a deux raisons pour lesquelles il y a une ruée vers les matières premières stratégiques. La première, c’est qu’elles participent à la transition énergétique. La deuxième, c’est que leur présence est concentrée dans peu d’endroits dans le monde comme en RDC, en Chine... Au regard de sa proximité avec l’Europe, ses infrastructures déjà bien présentes et reliées entre elles, l’Ukraine a quelques avantages.

Bien sûr, il est difficile de rivaliser avec l’Australie (le deuxième producteur mondial de terres rares, Ndlr) d’un point de vue mondial, mais ces larges réserves font que l’Ukraine se place bien en Europe. Peu de pays sont capables d’entreprendre des projets miniers depuis le début sur le continent. En Ukraine, nous avons déjà tout. Grâce à notre héritage minier, nous disposons d’un vaste système de production de plusieurs minerais et une main d’œuvre facilement accessible.

Grâce à son héritage minier, l'Ukraine dispose d’un vaste système de production de plusieurs minerais et une main d’œuvre facilement accessible

L’Ukraine a donc de nombreux avantages dans le secteur minier. Comment être compétitif et surtout, comment travailler avec la communauté internationale ?

Pour pouvoir extraire ces matières premières, nous avons besoin de capitaux et de technologies modernes et respectueuses de l’environnement. Avant la guerre, l’Ukraine a signé un partenariat avec l’Union européenne (en 2021, ndlr), et maintenant, nous essayons de signer un accord avec les Etats-Unis.

En général, avant de prendre leur décision, les investisseurs prennent en compte un certain nombre de paramètres comme l’accessibilité aux données géologiques. Ces cinq dernières années, et malgré la guerre ou le Covid, beaucoup de travaux ont été menés et le cadre réglementaire a radicalement été modernisé. Vous pouvez accéder à ces chiffres gratuitement, lire d’anciens rapports, utiliser les cartes interactives... Si vous voulez acheter une licence d’exploration et de production, vous pouvez aussi lire les procédures en ligne.

Est-ce que toutes les ressources minières sont accessibles en Ukraine, d’autant plus que certains sites sont localisés sur des territoires occupés par la Russie ?

C’est vrai que quelques gisements sont temporairement sous le contrôle des Russes, mais la majorité d’entre eux restent ukrainiens. À l’époque soviétique, un grand travail d’exploration a permis de collecter des données et de les rassembler dans des rapports. Beaucoup d’efforts ont été consacrés au développement du secteur minier.

Ces rapports, dont la majorité a été écrite il y a 80 ans, ont permis d’évaluer la quantité de minerais dans les sols ukrainiens et leur structure. Si l’extraction de certains minerais n’était pas économiquement viable auparavant, car personne n’avait pensé aux matières premières stratégiques comme le titane, le vanadium ou le tantale, les temps ont changé. Le prix de ces matières premières augmente de façon alarmante. C’est pour ça qu’il faut commercer.

Pourquoi Donald Trump est si obnubilé par les ressources minières de l’Ukraine, de la RDC ou du Groenland ?

Ces ressources critiques ne sont pas assez distribuées dans le monde. C’est pour ça que les Etats-Unis ont changé leur politique. Ils sont liés à Taïwan où sont fabriqués les semi-conducteurs pour les ordinateurs. Il est donc évident qu’il faut diversifier ses activités, et l’Ukraine ou d’autres pays pourraient permettre de réduire la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine.

L'Ukraine dispose d'un grand potentiel pour le graphite

Quelles sont les ressources minières les plus demandées en Ukraine ?

C’est difficile à dire. Nous disposons d’un certain nombre de matières premières critiques comme le dioxyde de titane, le zirconium, le graphite, le manganèse... Il ne s'agit pas forcément d'extraire ces éléments et de les exporter en tant que ressources, mais aussi de créer une chaîne de valeur au sein du pays, et d'encourager les investisseurs à réaliser et à développer un projet minier.

L'Ukraine dispose d'un grand potentiel pour le graphite (utilisé dans la production de batteries électriques, ndlr). Quelques grands gisements ont été découverts et quelques opérateurs ukrainiens et internationaux y travaillent actuellement. Outre le graphite, le titane est également bien connu en Ukraine, où il se développe depuis des décennies, et la production pourrait encore augmenter grâce au développement de nouveaux gisements.

Pensez-vous que les ressources minières sont l’avenir de l’Ukraine ?

Je pense que c’est une bonne solution pour développer et reconstruire l’Ukraine, et c’est dans ce domaine qu’il pourrait y avoir des investissements à l’avenir.