Etats-Unis : Donald Trump réaffirme qu'il «adorerait» envoyer des criminels américains au Salvador

Dans le cadre de la réception du président du Salvador, Nayib Bukele, lundi, à la Maison Blanche, Donald Trump a réaffirmé sa volonté d'envoyer certains criminels américains dans une prison de ce pays d'Amérique latine.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a réaffirmé qu'il «adorerait» envoyer des citoyens américains ayant commis des crimes dans une prison du Salvador, selon un extrait d'interview paru ce mardi.

«Ceux qui ont grandi (ici) et quelque chose a mal tourné et ils frappent les gens sur la tête avec une batte de baseball et ils poussent les gens dans les métros juste avant que le train n'arrive - on examine ça, et on veut faire ça. J'adorerais faire ça», a déclaré le président américain à la chaîne hispanophone Fox Deportes.

Il avait déjà évoqué lundi cette idée lors d'une rencontre à la Maison Blanche avec son homologue du Salvador, Nayib Bukele. «Nous avons aussi des criminels de chez nous (...). J'aimerais les inclure dans le groupe pour les renvoyer du pays», avait affirmé Donald Trump.

Nayib Bukele a déjà accepté que plus de 250 personnes expulsées mi-mars des Etats-Unis soient incarcérées au Salvador, dans le gigantesque centre de confinement du terrorisme (Cecot), prison qu'il a fait construire dans le cadre de sa guerre contre les gangs.

Une mesure «illégale et anticonstitutionnelle» ?

La mesure évoquée par Donald Trump serait «de manière assez évidente illégale et anticonstitutionnelle», a déclaré à NBC News Ilya Somin, professeur de droit à l'université George Mason, près de Washington.

Pour Stephen Yale-Loehr, un expert en droit de l'immigration et ancien professeur à l'université Cornell, «quand des citoyens américains sont reconnus coupables d'un crime, ils purgent leur peine dans une prison locale ou fédérale, et ensuite ils sont libérés». «Ils ne sont pas censés être expulsés», a-t-il déclaré au magazine Time.

Le président salvadorien de 43 ans est salué dans son pays pour sa répression contre le crime, avec des dizaines de milliers de suspects envoyés au Cecot, considéré comme la plus grande prison d'Amérique latine. Mais si la criminalité s'est effondrée au Salvador, ses méthodes sont pointées du doigt par plusieurs ONG, qui dénoncent détentions arbitraires, mauvais traitements, cas de torture et même des décès dans les prisons.