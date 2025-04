Colorado : trois enfants et deux chiens sauvés dans les égouts par les secours

Depuis plusieurs jours, le Colorado est frappé par des perturbations météorologiques majeures. Lors d'une tempête, trois enfants et deux chiens ont été pris au piège dans des égouts de la ville de Security-Widefield, dans le Colorado.

Plus de peur que de mal. Dans une ville proche de Denver, dans l'Etat du Colorado, trois enfants et deux chiens ont été bloqués dans les labyrinthes des égouts de leur ville, pendant une tempête. Ils ont été retrouvés par les secours locaux après des «recherches intenses», lundi 14 avril.

© Security Fire Department

Les rescapés ont été extraits depuis une plaque d'égout, située en surface d'une chaussée de la ville. L'intervention a eu lieu après que des appels de détresse ont été passés par les familles, inquiètes. Ils expliquent : «Les enfants et les chiens ont été retrouvés près de 800 mètres plus loin que l'entrée qu'ils ont utilisé». Ils avaient pu se glisser au sein des égouts mais étaient dans l'incapacité d'en sortir seuls.

Les enfants étaient à la recherche des tortues ninja

Les autorités préviennent, en expliquant la drôle de raison pour laquelle les enfants se sont engagés dans une telle situation : «Les enfants peuvent penser qu'il est amusant d'explorer les égouts, à la recherche des tortues ninja, mais cela peut être très dangereux, voire même mortel».

Les tortues ninja sont des personnages de fiction très populaires chez les enfants, dont le lieu d'habitation est le système d'égout de la ville de New York.

Les pompiers de la ville de Security-Widefield expliquent, plus en détail : «Se perdre dans les souterrains, cela peut causer de l'hypothermie, des risques de noyade, de déficience en oxygène ou encore d'asphyxie au gaz». Ils préviennent même de rencontre fatale avec les serpents à sonnette, qui peuvent se trouver dans cet environnement.

De nombreux Etats des Etats-Unis ont été en proie aux catastrophes météorologiques. Certaines régions comme le Kentucky, le Tennessee, et l’Alabama ont notamment souffert de dégâts matériels importants. On compte également 17 morts, notamment à cause d'inondations.