L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir tué un combattant du Hezbollah dans le sud du Liban, après l'annonce par le ministère libanais de la Santé d'un raid israélien ayant fait un mort.

"Plus tôt dans la journée (mercredi), un terroriste de la force al-Radwan du Hezbollah a été ciblé et éliminé par l'armée de l'air israélienne dans la région de Qantara", affirme un communiqué de l'armée israélienne, en dépit d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais, en vigueur depuis fin novembre, après plus d'un an d'hostilités incluant deux mois de guerre ouverte.