Etats-Unis : un déséquilibré attaque les passagers d'un bus à la hache et blesse gravement un homme devant sa femme

Un homme de 25 ans a été inculpé pour avoir violemment agressé un homme qui attendait un bus à Tucson (Etats-Unis) au côté de sa femme. Le suspect, alcoolisé, a donné deux coups de hache à la victime, la laissant entre la vie et la mort.

Une agression d'une violence inouïe. Jacob Couch et sa femme, Kristen Couch, étaient assis sur un banc à un arrêt de bus situé dans la ville de Tucson, dans l'Arizona (Etats-Unis) samedi 5 avril, vient-on d'apprendre.

Father Jacob Couch nearly ‘decapitated’ after maniac’s hatchet attack in front of horrified wife at Tucson bus stop https://t.co/5L7TYro7Qdpic.twitter.com/XAnZjMqmC4

