Exploité, un cuisinier parvient à obtenir plus de 950.000 euros en justice

Un chef cuisinier employé par la représentation diplomatique du Niger a porté plainte pour «exploitation» entre 2008 et 2017 et reçu pas moins de 950.000 euros de dédommagement. L’homme avait été sous-payé pendant plus de neuf ans.

Pendant neuf ans, un chef cuisinier d'une cinquantaine d'années, employé par la République du Niger dans son ambassade de Genève (Suisse) a été exploité et sous-payé. Après avoir déposé plainte, la Cour de justice suisse a condamné le Niger à lui verser 890.000 francs (551.000 francs assortis d'intérêts à 5%), soit environ 950.000 euros, a rapporté la Tribune de Genève.

Embauché par le Niger en cuisine dans une ambassade en Suisse, un homme a été largement exploité par ses employeurs. Les trois premiers mois, il a été payé 2.560 francs par mois (2.860 euros environ). Son salaire est ensuite passé à 2.760 francs (2.981 euros). Si ces salaires peuvent paraître élevés en France, ils doivent être rapportés au coût de la vie en Suisse, et au nombre d'heures travaillées.

Il effectuait par ailleurs une trentaine d'heures supplémentaires par semaine, rémunérées 5 francs (5,40 euros) l'heure, et devait souvent travailler le dimanche, hors du cadre légal.

Un long combat judiciaire

Mais en 2016, alors que l’homme ignorait tous ses droits jusque-là, il a réclamé à ses employeurs d’être payé au tarif genevois en vigueur soit environ 4.000 euros par mois. Loin de décrocher une augmentation, il a finalement été licencié en 2017 avec «8.000 francs pour solde de tout compte», relate le quotidien genevois. L'homme s'est alors tourné vers les prud'hommes, et il a fini par obtenir gain de cause.

Après un long combat judiciaire de plus de huit ans, la justice suisse a condamné son ex-employeur, le ministère de l’Intérieur de la République du Niger, à lui verser la somme d’environ 950.000 euros de dommages et intérêts pour le non respect de la loi, le manque à gagner, et le préjudice moral subi.

Me Manuel Bolivar, représentant du cuisinier, se dit aujourd’hui très satisfait de ce jugement: «C’est un résultat excellent. Je salue le courage et les sacrifices de mon client qui a dû attendre tout de même huit ans pour obtenir gain de cause».