Guerre en Ukraine : le Danemark prêt à envoyer des soldats non-armés pour être formés à l'usage des drones de combat

Le chef de l'armée danoise a déclaré ce mercredi que Copenhague pourrait envoyer des soldats en Ukraine. Sans armes, ils suivraient des formations auprès de leurs homologues ukrainiens sur les techniques de combat liées à l'usage de drones.

Des militaires danois vont-ils se rendre en Ukraine ? C'est en tout cas le souhait du général Peter Boysen, à la tête des forces armées du pays. Depuis trois ans, le conflit qui oppose Kiev à Moscou a apporté de nombreux enseignements aux états-majors du monde entier.

«En 42 ans de service, je n'ai jamais vu les choses évoluer aussi vite» en si peu de temps, a-t-il confié à la chaîne de télévision danoise TV 2. Et notamment sur l'usage des drones de combat, qui a atteint une ampleur inégalée.

«Ceux qui les utilisent au quotidien [...] ont acquis une précieuse expérience. Plus de 70% des victimes ukrainiennes» sont causées par des attaques de drones, a-t-il affirmé. Concrètement, des soldats danois, non-armés, pourraient se rendre en Ukraine afin de suivre une formation aux techniques de combat liées à l'usage massif de ces appareils sans pilote.

🇩🇰Denmark is preparing to send unarmed soldiers to Ukraine for training purposes, aiming to learn from Ukraine's extensive experience in drone warfare.



