Iran : Téhéran n'est «pas loin» de la bombe nucléaire, prévient le chef de l'AIEA avant les pourparlers prévus samedi en Italie

L'Iran n'est «pas loin» de disposer de la bombe atomique, a averti le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans un entretien publié mercredi, à quelques heures d'une visite à Téhéran.

Une question qui attend une réponse. Alors que chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est arrivé mercredi après-midi à Téhéran pour des discussions avec les dirigeants iraniens autour du programme nucléaire du pays, ce dernier a averti que l’Iran n’était «pas loin» de disposer de la bombe atomique, dans un entretien publié ce mercredi au journal Le Monde.

«C'est comme un puzzle, ils ont les pièces et ils pourraient éventuellement un jour les mettre ensemble. Il reste du chemin à parcourir avant d'y parvenir. Mais ils n'en sont pas loin, il faut le reconnaître», a-t-il dit. «Il ne suffit pas de dire à la communauté internationale "nous n'avons pas l'arme nucléaire" pour que l'on vous croie. Il faut que nous puissions vérifier», a-t-il ajouté.

Des discussions avec Washington samedi

Ce déplacement se tient dans un contexte de vives tensions en vue d'un accord Washington-Téhéran, alors que des discussions samedi entre l'Iran et les Etats-Unis autour du programme nucléaire iranien auront lieu à Rome en Italie, et non à Oman comme précédemment annoncé, a indiqué mercredi la télévision d'État iranienne.

«La deuxième session de négociations (...) se tiendra à Rome (et) le ministère omanais des Affaires étrangères sera à nouveau hôte des discussions», a souligné la télévision d'État. Un porte-parole du ministère italien des Affaires étrangères a confirmé l'information à l'AFP.

Lundi soir, le ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence iranienne Irna, avait indiqué que ces discussions se tiendraient à Mascate, la capitale d'Oman. Auparavant, les chefs de la diplomatie néerlandaise et italienne, Caspar Veldkamp et Antonio Tajani, avaient eux affirmé que cette deuxième session se tiendrait à Rome.

L'Iran et les Etats-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, ont échangé le week-end dernier sous la médiation du sultanat d'Oman sur la question du nucléaire iranien. Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, soupçonnent de longue date l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à des fins civiles, notamment pour l'énergie.