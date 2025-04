«La Russie réserve quelque chose d’encore plus terrible à Pâques» : le terrible avertissement de la Lituanie à l'Ukraine

Trois jours après une double frappe menée par la Russie sur la ville de Soumy, en Ukraine, et qui a fait au moins 35 morts, le ministre lituanien des Affaires étrangères a estimé que Moscou pourrait effectuer une attaque encore plus violente lors du dimanche de Pâques.

Des propos qui suscitent l'inquiétude. Le 13 avril dernier, la Russie a lancé deux frappes successives sur le centre-ville de Soumy, une ville située dans le nord-est de l'Ukraine.

Le dernier bilan des secours fait état d'au moins 35 victimes, dont deux enfants, et 117 blessés. «Les missiles ennemis ont visé une rue ordinaire, une vie ordinaire : des maisons, des établissements d'enseignement, des voitures dans la rue...», avait déploré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Ces frappes ont été commises durant le dimanche des Rameaux, une date importante du calendrier chrétien qui marque le début de la Semaine sainte. «Il s'agit d'une attaque délibérée sur des civils, un week-end où les habitants sont dehors et moins à l'abri», a dénoncé Dmitro Lubinets, le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien.

Un tel drame, condamné par la plupart des dirigeants internationaux dont le chef de la diplomatie française, pourrait se reproduire durant le dimanche pascal, le 20 avril prochain. «Je ne doute pas que la Russie nous réserve quelque chose d’encore plus terrible à Pâques», a averti le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys, ce mercredi.

«L’attaque terroriste de Soumy pourrait n’être que le début d’attaques encore plus terribles de la part du Kremlin», a-t-il affirmé dans une interview accordée au média LRT, avant d'appeler l'Union européenne à agir.

Putin's barbaric war crime against the people of Sumy is another insult to ceasefire efforts.



Ahead of #FAC, I called for EU to respond with a 17th sanctions package – on LNG, Rosatom, the shadow fleet, and individuals. We must increase pressure on Putin to stop this aggression pic.twitter.com/VoiCJE5Aa8

— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) April 14, 2025