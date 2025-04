Meta : comment l’entreprise va entrainer ses modèles d’IA avec les données des utilisateurs en Europe

Le groupe californien Meta, qui regroupe notamment Facebook et Instagram, a annoncé qu'il utiliserait les contenus publics postés par certains internautes européens pour exercer ses intelligences artificielles.

Meta fait volte-face. Le géant du numérique, dirigé par Mark Zuckerberg, a déclaré dans un communiqué publié qu'il allait désormais utiliser les données publiques de ses utilisateurs situés en Europe pour exercer ses intelligences artificielles.

Concrètement, l'IA de Meta pourra «bientôt» s'entraîner sur les publications et commentaires publics des utilisateurs, comme les légendes sous les photos publiées sur Instagram, ainsi que les requêtes et questions envoyées sur Messenger à Meta AI, le chatbot conversationnel disponible depuis fin mars dans l'Union européenne.

Les données issues de WhatsApp sont, pour l'instant, écartées

Ce changement ne devrait néanmoins pas s'appliquer aux comptes des moins de 18 ans, ni aux messages privés des utilisateurs adultes «avec leurs amis et leur famille», a assuré le géant des réseaux sociaux. Les données issues de WhatsApp et les conversations avec Meta AI sur cette application, ne sont par également pas concernées par cette mesure pour le moment.

Les consommateurs européens recevront dans les prochains jours une notification les informant de cette nouvelle politique et le lien vers un formulaire de refus s'ils souhaitent s'opposer à l'utilisation de leurs données, a précisé Meta.

Les internautes pourront s'y opposer

«Nous avons fait en sorte que ce formulaire d'objection soit facile à trouver, à lire et à utiliser, et nous honorerons tous les formulaires d'objection que nous avons déjà reçus, ainsi que ceux qui seront soumis ultérieurement», a voulu rassurer le groupe californien.

«Il est important que nos modèles d'IA générative soient entraînés sur une multitude de données afin qu'ils puissent comprendre les nuances et les complexités incroyables et diverses qui composent les communautés européennes», s'est justifiée l'entreprise.

Lors de l'arrivée de Meta AI dans l'UE, le groupe avait spécifié que cette intelligence artificielle n'avait pas été entraînée sur des données d'utilisateurs européens.

Un projet qui avait été retardé par les règlementations européennes

Le lancement de cette fonctionnalité sur le Vieux continent avait été retardé pendant plus d'un an, en raison des réglementations européennes qui encadrent les nouvelles technologies, comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) et ceux sur les marchés numériques et sur l'IA.

Visé par des plaintes de l'association autrichienne de protection de la vie privée Noyb dans 11 pays européens, Meta avait ainsi dû suspendre en juin 2024 son projet d'utilisation des données personnelles de ses utilisateurs dans un programme d'IA.

Désormais, le groupe fondé par Mark Zuckerberg s'appuie sur un avis du comité européen de protection des données (CEPD) publié en décembre.

Selon l'institution, «l'intérêt légitime» peut constituer une base légale valable pour l'utilisation de données personnelles pour le développement et le déploiement de modèles d'IA dans l'UE.