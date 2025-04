Nucléaire : le chef de l’AIEA attendu en Iran ce mercredi

Rafael Grossi, patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a annoncé sur X se rendre ce mercredi à Téhéran pour y rencontrer le ministre des iranien des Affaires étrangères et le directeur général de l'Organisation de l'énergie atomique.

De nombreux pourparlers en perspective. Rafael Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) se rend ce mercredi en Iran, comme annoncé lundi par l'agence de presse officielle Irna, le responsable ayant également confirmé l’information sur X.

Le dernier déplacement en Iran du dirigeant remonte au mois de novembre. Il «arrivera à Téhéran mercredi soir et rencontrera le ministre (Abbas Araghchi, Ndlr) des Affaires étrangères et le directeur général de l'Organisation de l'énergie atomique», a rapporté Irna citant un responsable du ministère des Affaires étrangères.

Timely to welcome Iran’s Ambassador Reza Najafi to @IAEAorg for the presentation of his credentials, ahead of my travel to Tehran 🇮🇷 later this week. Continued engagement and cooperation with the Agency is essential at a time when diplomatic solutions are urgently needed. pic.twitter.com/2I5lIfITHd

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 14, 2025