Pourquoi la visite surprise du prince Harry en Ukraine a-t-elle frustré le prince William ?

L'arrivée surprise du prince Harry en Ukraine, la semaine dernière, aurait frustré son frère aîné William et l'aurait laissé furieux contre les responsables du palais qui lui ont refusé un voyage similaire.

Une relation froide. La récente visite du prince Harry en Ukraine a irrité son frère aîné, le prince William, selon un rapport. Le duc de Sussex, 40 ans, s'est rendu la semaine dernière dans ce pays déchiré par la guerre pour rencontrer des dizaines de soldats blessés dans la ville ukrainienne de Lviv, située dans l'ouest du pays.

Mais son voyage a apparemment laissé le prince de Galles, 42 ans, «furieux» contre les responsables du palais car le prince héritier s'est vu refuser un voyage similaire, rapporte le Daily Mail. Selon certaines informations, William aurait fait campagne pour effectuer une visite du même type en Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion en février 2022, mais les responsables ont «fermement rejeté» la demande du prince d'effectuer un voyage similaire par crainte de sécurité.

Le prince aurait exprimé sa frustration au personnel du palais de Kensington, la résidence royale de Londres, et aurait été «irrité» lorsqu'il a découvert que son cadet avait effectué ce voyage inopiné dans le cadre de son travail continu avec les vétérans blessés.

900 soldats britanniques

William a néanmoins effectué une visite en Estonie, l'un des voisins de l'Ukraine, le mois dernier, où il a revêtu un treillis de combat et a roulé dans un char alors qu'il rejoignait les troupes britanniques lors d'un exercice sur le terrain. Celui qui occupe la première place dans l'ordre de succession au trône britannique a bravé les températures glaciales pour rencontrer des soldats et des militaires près de la frontière russe.

Le père de trois enfants a été photographié dans un char Challenger 2 avant de monter à bord d'un véhicule de combat blindé. William a également rendu visite à 900 soldats britanniques stationnés près de la frontière russe, dont des soldats du régiment mercien, dont il est le colonel en chef.

Harry, pour sa part, a visité le Superhumans Center, une clinique orthopédique de Lviv qui soigne et réhabilite les militaires et les civils blessés, pour constater les services de premier ordre fournis dans un pays en pleine guerre. Le centre propose gratuitement des prothèses, de la chirurgie reconstructive et une aide psychologique. Le duc de Sussex, qui a servi dix ans dans l'armée britannique, a fait de l'aide aux soldats blessés l'une de ses causes les plus importantes.

Les frères entretiennent des relations compliquées depuis qu'Harry et son épouse, Meghan Markle, ont quitté la cour royale en 2020 et se sont enfuis de l'autre côté de l'Atlantique, à Los Angeles (Californie).