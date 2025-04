Roi Arthur : la découverte de nouveaux documents permet d’en savoir plus sur la célèbre légende

Des historiens viennent de dévoiler le contenu d'un document datant du XIIIe siècle. Il y contient de nombreuses révélations au sujet du roi Arthur et de Merlin, personnages mythiques de la culture celte.

Ecrit en Français ancien, ce manuscrit au sujet de la vie du roi Arthur a été découvert en 2019 en Angleterre, et conservé à la bibliothèque de l'université de Cambridge. Grâce à des techniques de numérisation de pointe, il a enfin pu être décrypté, sans même avoir à l'ouvrir. Voici ce qu'il contient et comment les spécialistes ont procédé.

Le roi Arthur, ou Arthur Pendragon, est l'un des personnages les plus connus du premier millénaire de Grande-Bretagne. Selon les légendes, il serait devenu souverain après avoir retiré, sans le savoir, «l'épée du rocher» dans lequel elle est enfichée. Sa légende est racontée de générations en générations et près d'un millénaire plus tard, certains manuscrits continuaient d'être écrits autour de son histoire. L'université de Cambridge écrit : «Le manuscrit a survécu à plusieurs siècles après avoir été recyclé et avoir été réutilisé dans les années 1500 pour un registre foncier».

Les historiens ont dû composer avec un document difficile à exploiter. Il était «plié, déchiré et même cousu dans la reliure du livre, ce qui rendait presque impossible pour les experts d'y accéder, de le lire ou de confirmer ses origines». Pour y parvenir, ils ont utilisé une technologie de pointe multispectracle, à la modensitométrie et à la modélisation 3D. Cela permet de numériser l'ensemble du livre et d'en créer un alias numérique. Ils n'ont donc pas eu besoin de manipuler l'original, qui a pu être conservé en l'état.

Ils ajoutent : «En utilisant des miroirs, des aimants et une multitude d'outils, les équipes de l'université ont pu photographié les segments nécessaires du document. En manipulant les images digitales, ils ont pu simuler l'ensemble de l'apparence du document». Dans une vidéo, ils partagent le rendu de leur travail.

Ils ont pu découvrir la date de publication de ce manuscrit, estimé entre 1275 et 1315. «Il est écrit en vieux Français, un langage utilisé dans l'Angleterre médiévale après la conquête normande dans les milieux aristocratiques».

Deux révélations principales au sujet du roi Arthur

L'ensemble des récits anonymes écrits en prose française au sujet des chevaliers de la table ronde dont faisait partie Arthur s'appellent «Post-Vulgate» ou «Suite Post-Vulgate».

«La première partie relate la victoire des chrétiens lors de la bataille de Cambénic», comme le révèle l'université de Cambridge. «Elle parle du combat de Gauvain (avec son épée Excalibur, son cheval Gringalet et ses pouvoirs surnaturels), de ses frères et de son père, le roi Loth, contre les rois saxons Dodalis, Moydas, Oriancés et Brandalus».

Le deuxième passage clé de ce récit décrit une scène de la fête de l'Assomption, avec Merlin et Arthur. L'Université de Cambridge a même partagé un passage traduit du livre, qui relate une scène saisissante de la vie dans l'Angleterre médiévale : «Alors qu'ils se réjouissaient du festin et que Kay, le sénéchal, apportait le premier plat au roi Arthur et à la reine Guenièvre, arriva le plus bel homme jamais vu en terre chrétienne. Il portait une tunique de soie ceinturée d'un harnais de soie tissé d'or et de pierres précieuses, qui scintillait d'un tel éclat qu'il illuminait toute la pièce», peut-on lire dans ce passage.