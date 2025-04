Le Japon a entamé mercredi à Washington des négociations sur les surtaxes douanières massives qui lui sont imposées, des pourparlers pouvant faire figure de "test" et que les Etats-Unis entendent, selon Tokyo, conclure "dans les 90 jours".

A la tête de la délégation japonaise, le ministre de la Revitalisation économique Ryosei Akazawa a rencontré le président américain Donald Trump, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au Commerce Jamieson Greer.

Sans annoncer d'avancées immédiates sur un fléchissement américain, le ministre japonais a assuré à la presse que les deux pays s'efforceraient de "planifier la prochaine rencontre dans le courant du mois (d'avril)". "Je comprends que les Etats-Unis souhaitent conclure un accord dans les 90 jours. Nous souhaitons y arriver au plus vite, mais il s'agit d'une négociation à deux parties", a déclaré M. Akazawa.

Il a indiqué avoir rappelé aux responsables américains que Tokyo jugeait les droits de douane "extrêmement regrettables": "Après avoir exposé nos réflexions sur l'impact pour l'industrie japonaise et pour l'expansion des investissements et de l'emploi au Japon et aux Etats-Unis, j'ai vivement enjoint aux Etats-Unis de réexaminer ces mesures", a-t-il dit.

Proche allié de Washington et première source d'investissements étrangers aux Etats-Unis, le Japon est visé, comme les autres pays, par des surtaxes douanières américaines de 25% sur l'automobile, l'acier et l'aluminium.