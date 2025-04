e chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a été informé jeudi au cours d'un entretien téléphonique par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio des premières discussions à Paris impliquant Américains, Européens et Ukrainiens, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

"Le secrétaire d'Etat, qui se trouvait à Paris, a rendu compte des contacts que lui-même et l'envoyé spécial du président des Etats-Unis, Steve Witkoff, avaient eus sur place avec des représentants de l'Ukraine, de la France et d'un certain nombre d'autres pays européens", a indiqué le ministère russe dans un communiqué.

"Il a été souligné que ces contacts (à Paris) s'inscrivaient dans le cadre des consultations entre Washington et Moscou" pour mettre fin au conflit en Ukraine, lancées depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, a-t-il ajouté.