Donald Trump a dissuadé Israël de frapper des sites nucléaires iraniens, selon le New York Times

Le président américain Donald Trump a dissuadé Israël de frapper prochainement des sites nucléaires iraniens, afin de privilégier la diplomatie et des pourparlers avec Téhéran, a rapporté mercredi le New York Times.

Selon le quotidien, qui cite des sources anonymes au sein de l'administration américaine, Israël prévoyait d'attaquer l'Iran en mai pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire, et espérait le soutien des Etats-Unis.

Mais Donald Trump, après en avoir débattu avec son entourage, a opté pour la voie diplomatique et s'en est expliqué auprès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de leur rencontre à la Maison Blanche la semaine passée. Israël espérait le feu vert et l'appui militaire de Washington, écrit le New York Times, en raison notamment des récentes déclarations du président américain au sujet des rebelles yéménites houthis, soutenus par Téhéran.