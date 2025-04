Etats-Unis : au moins deux morts et cinq blessés dans une fusillade sur le campus d'une université en Floride

Une fusillade sur le campus de l’université de Floride, dans la ville de Tallahassee, a fait deux morts et cinq blessés selon les médias américains. Un suspect est en garde à vue, tandis que les autorités rechercheraient toujours d'éventuels autres tireurs.

Un suspect a été placé en garde à vue ce jeudi à la suite d'une fusillade sur le campus de l’université de Florida State, dans la ville de Tallahassee, a indiqué la faculté sur ses réseaux. Celle-ci a appelé les étudiants à la plus grande vigilance et annulant l’ensemble des cours et activités sportives.

Continue to shelter in place. Police have responded to an active shooter call at the Student Union. Stay alert for more information. Persons in need of immediate emergency assistance should call 9-1-1 or FSUPD at 850-644-1234.



All classes and university events including… pic.twitter.com/htXm4555Fi

— Florida State University (@FloridaState) April 17, 2025