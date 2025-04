Italie : quatre morts dans la chute d'une cabine de téléphérique

Quatre personnes ont trouvé la mort ce jeudi après-midi dans la chute de la cabine d'un téléphérique dans la région de Naples.

Un drame. A Castallammare di Stabia, un câble téléphérique s'est rompu aux alentours de 15 heures, ce jeudi 17 avril. Il a provoqué la chute d'une cabine qui retenait 5 personnes à son bord. Quatre personnes sont décédées.

Selon la presse italienne, la cabine était peuplée de quatre touristes et un employé local. Ils sont restés bloqués dans le vide durant de nombreuses heures avant de chuter brutalement.

«Le frein de secours en aval a fonctionné, pas celui de la cabine»

La montagne du Monte Faito a été le théâtre d'une catastrophe rare. Deux cabines étaient suspendues dans le vide à la suite de la rupture d'un câble téléphérique. L'une des deux s'est finalement écrasée dans le vide, glissant contre le premier pylône. Selon le Corrierre della Sera, la cabine abritait 5 personnes. La deuxième cabine, elle, abritait 11 personnes qui n'ont pas été blessées.

Le maire de la ville a expliqué : «Le câble de traction s'est cassé. Le frein de secours en aval a fonctionné mais visiblement, pas celui de la cabine qui entrait dans la station au sommet de la montagne».

Si une enquête a été ouverte, la cause de la rupture du câble est encore indéterminée. Le téléphérique concerné par ce drame est fréquemment utilisé et permet de rejoindre le sommet de la montagne en 8 minutes. Une fois l'incident déclaré, les recherches ont été rendues délicates à cause d'une météo difficile, le brouillard dégradant la visibilité des hélicoptères utilisés par les pompiers italiens.

Les 11 personnes sauvées au sein de la deuxième cabine concernées ont été libérés des hauteurs par un système de harnais et de cordes.