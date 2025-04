«Le Hamas, c’est de la racaille» : des slogans hostiles au mouvement terroriste scandés lors d’une manifestation à Gaza

Ce mercredi 16 avril, une manifestation réunissant des centaines de Palestiniens a eu lieu à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Au cours de celle-ci, des slogans anti-Hamas ont été scandés par les participants, selon des témoins.

Alors qu’une proposition israélienne de trêve a été transmise au Hamas par les médiateurs égyptiens et dont la réponse est aujourd’hui «encore en préparation», des centaines de Palestiniens ont manifesté dans le nord de la bande de Gaza, et plus précisément à Beit Lahia, ce mercredi 16 avril, appelant à mettre fin à la guerre avec Israël, a indiqué l’AFP citant des témoins.

Au cours de cette même manifestation, des slogans hostiles au mouvement terroriste palestinien ont été scandés par les participants comme «Hamas dehors, dehors» ou encore «Hamas, c’est de la racaille». De plus, des pancartes portant l’inscription «le Hamas ne me représente pas» ont été brandies.

Abou Ismaël Wachah, un Gazaoui de 45 ans, a expliqué à l’AFP soutenir «toute action qui appelle à mettre fin à la guerre, parce que aujourd'hui nous vivons assiégés, au milieu des destructions, et nous souffrons en permanence».

«Nous disons au peuple israélien que nous ne le haïssons pas»

Un avis partagé par un second manifestant, Mohammed al-Masri, qui a expliqué son ras-le-bol «face aux destructions, aux bombardements incessants et aux ordres d'évacuation répétées» de l'armée israélienne. «On ne veut pas de tente qatarie, on veut vivre en liberté», a-t-il ajouté.

Lors de cette manifestation, des drapeaux égyptiens ont été brandis également par les participants afin de saluer le rôle du Caire dans les tentatives de médiation pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Un manifestant a également lancé un appel au mouvement terroriste afin de libérer les otages israéliens toujours présents dans la bande de Gaza. «Nous demandons aux sages parmi nous de libérer immédiatement les Israéliens qui ont été enlevés», a-t-il dit. «Nous disons au peuple israélien que nous ne le haïssons pas. Nous sommes un peuple qui aime la vie et la paix», a-t-il dit.