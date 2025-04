Porto Rico : un avion rate son atterrissage et prend brutalement feu au contact de la piste (vidéo)

Un avion de la compagnie Frontier Airlines reliant Orlando (Etats-Unis) à San Juan (Porto Rico), avec 228 passagers à bord, a subi un atterrissage mouvementé ce mardi 15 avril en raison d’un contact brutal de l’appareil avec la piste.

Une grosse frayeur et des images spectaculaires. Un avion de la compagnie Frontier Airlines ayant pris son départ d’Orlando (Etats-Unis) a frôlé la catastrophe lors de son atterrissage à San Juan (Porto Rico) ce mardi 15 avril au soir.

L’un des moteurs de l’appareil a pris feu après un contact violent avec la piste lors de la tentative d’atterrissage, peu avant 23h.

A Frontier Airlines Airbus A320-251NP aircraft operating flight to San Juan (SJU) from Orlando (MCO) suffered malfunction to its left engine (Number 1/ Port side) as passengers experienced moments of panic after seeing the engine spitting flames from the exhaust.



However, the… pic.twitter.com/7o5T9tV42q — FL360aero (@fl360aero) April 16, 2025

«L'avion Airbus A321-271NX (N607FR) a effectué un atterrissage brutal, a détaché la roue gauche du train d'atterrissage avant de l'essieu, a ingéré des débris de l'incident, a fait une remise des gaz, les gaz d'échappement du moteur ont commencé à cracher des flammes avant un atterrissage en toute sécurité», a détaillé le compte spécialisé FL360aero sur X.

«En attendant une déclaration officielle, le pilote a tenté un premier atterrissage sur la piste 10-28 de San Juan (SJU), mais aurait touché le sol trop fort, provoquant des dommages mécaniques à l'avion, ce qui a conduit à la fermeture de cette piste en raison de débris tombant au sol», poursuit le post.

Update on Frontier Airlines incident : The Airbus A321-271NX aircraft (N607FR) did a hard landing, broke away the nose landing gear left wheel from the axle, ingested debris from the incident, did a go-around, engine exhaust started spitting flames followed by a safe landing.



It… https://t.co/bBPmfXrQYapic.twitter.com/8vqUSOxmPy — FL360aero (@fl360aero) April 16, 2025

«L'avion a ingéré des débris, a décidé de faire demi-tour et, après environ quarante minutes dans les airs, est descendu et a réussi à atterrir via la piste 8-26. C'est lors de cette descente qu'une des personnes a pris une vidéo de ce qui semblait être des flammes provenant du pot d'échappement», a conclu FL360aero.

Tous les passagers ont pu être évacués en sécurité et aucun blessé n’a été à déplorer. Plusieurs vols ont été retardés et une douzaine d’appareils ont dû rester en vol le temps que la piste soit dégagée.