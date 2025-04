Airbnb, leboncoin, BlaBlaCar... A partir de quel montant faut-il déclarer ses revenus aux impôts ?

Certaines plates-formes en ligne permettent aux particuliers d'obtenir des compléments de salaire. Que ce soit dans la location immobilière, la vente de textile ou le service, ils sont tous soumis à une limite au-delà de laquelle ils doivent être déclarés à l'administration fiscale.

La campagne déclarative de l'impôt sur le revenu est lancée. Le moment pour certains Français amateurs d'affaires de déclarer certains revenus obtenus en dehors de leur activité principale. Voici le montant à ne pas dépasser pour en être exonéré.

Parmi les 41 millions de personnes actives qui vont déclarer leur revenu 2024, certains Français vont devoir spécifier des compléments de salaires obtenus par des activités annexes. Que ce soit en provenance de sites comme Airbnb, Leboncoin ou encore BlaBlaCar, ils sont tous soumis à une limite.

Pour ce qui est des sites de vente de produits de seconde main, comme peut l'être Leboncoin ou Vinted, elles doivent être mentionnées à partir de 30 transactions réalisées ou bien au-delà de 2.000 euros gagnés. Normalement, l'information est directement envoyée par ces plates-formes à l'administration fiscale française et le signale aux revendeurs via un e-mail, envoyé avant le 31 janvier. Un récapitulatif des ventes y est joint, avec la somme brute empochée et le nombre de transactions répertoriées.

Cependant, la limite avant que les ventes ne deviennent imposables n'est pas fixée à 2.000 euros mais à 5.000 euros. Entre 2.000 et 5.000 euros, les transactions sont enregistrées sans être taxées. Au-dessus de ce seuil, la situation change. Seuls les meubles, l'électroménager et le secteur automobile est épargné par cette imposition.

La location et le covoiturage ont des règles strictes

Pour ce qui est de la location immobilière, les revenus, qu'ils émanent d'une résidence secondaire ou principale, ne sont pas imposés en-dessous de 760 euros par an. Néanmoins, il est nécessaire de les déclarer, quel que soit le montant généré.

Une situation spéciale existe : si la location ne concerne qu'une partie de l'habitation principale (comme une chambre, par exemple). Si cette location représente le lieu d'habitation principal du locataire, alors ce montant n'est pas soumis à un impôt, tant qu'il est jugé «dans les limites du raisonnable».

Enfin, en ce qui concerne le covoiturage, il faut déclarer l'ensemble des revenus glanés grâce à cette activité sur les plate-formes comme OuiCar ou Getaround, mais les impôts ne commencent qu'à partir de 305 euros gagnés par an.

Pour ce qui est des revenus issus de BlaBlacar, ceux-ci ne sont au contraire pas soumis à imposition à condition que les frais d'essence et les frais de péage aient été partagés par les passagers. En somme, il ne faut pas avoir fait de bénéfice pour que ce service soit épargné par les impôts.