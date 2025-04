Canada : des études démontrent la présence de produits toxiques dans les matelas pour enfants

L’université de Toronto a récemment publié deux études montrant l'exposition des bébés et jeunes enfants à des substances chimiques nocives pour la santé à travers leurs matelas.

Un danger pour leur santé. Deux études, publiées le 15 avril dernier par l’université de Toronto, mettent en lumière une réalité nocive pour les jeunes enfants : ils seraient exposés, malgré eux, à une pollution chimique à travers... leurs matelas.

Selon les auteurs des études, ils seraient composés de phtalates, la principale famille de plastifiants, de retardateurs de flamme, et de filtres UV, considérés comme des perturbateurs hormonaux, pouvant conduire à des problèmes neurologiques et reproductifs, de l’asthme et des cancers.

Des tests sur 25 matelas pour enfants

Les deux études ont été menées sur des matelas achetés au Canada, mais potentiellement disponibles partout en Amérique du Nord.

Dans la première étude, les chercheurs ont mesuré les concentrations de produits chimiques dans l’air de 25 chambres d’enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Ils y ont détecté des niveaux inquiétants d’une vingtaine de substances nocives : des phtalates, des retardateurs de flamme et des filtres UV. Les concentrations les plus élevées se trouvaient autour des lits.

Dans la seconde étude, 16 matelas pour enfants récemment achetés ont été testés, confirmant qu’il s’agissait de la principale source de ces substances chimiques dans l’environnement nocturne des enfants.

Privilégier les tissus non teints

Les enfants sont les seules personnes concernées par cette exposition aux produits chimiques, car ils sont en plein développement, leur peau est plus perméable et ils mettent fréquemment leur main à la bouche.

Afin de réduire l’exposition des enfants, les chercheurs recommandent donc aux parents de réduire le nombre d’oreillers, de couvertures et de jouets, mais aussi de laver la literie et les vêtements régulièrement, parce qu'ils agissent comme une barrière protectrice. Et enfin, de privilégier les tissus non teints ou aux couleurs neutres, car la conservation des couleurs vives nécessite l’ajout de filtres UV et autres additifs pouvant être nocifs.